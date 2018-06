Le perdite del Pd | Siena | Pisa e Massa

Milano in testa alle perdite del Vecchio Continente : Giornata negativa per Piazza Affari e per le altre borse europee , appesantite dalle continue minacce commerciali di Trump alla Cina e all'Europa, che stanno intimorendo soprattutto il settore auto e ...

Milano in testa alle perdite del Vecchio Continente : Teleborsa, - Giornata negativa per Piazza Affari e per le altre borse europee , appesantite dalle continue minacce commerciali di Trump alla Cina e all'Europa, che stanno intimorendo soprattutto il ...

SAS amplia le perdite ma meno delle attese : Teleborsa, - SAS amplia le perdite trimestrali ma meno delle attese, confermando i target per l'intero esercizio. La compagnia aerea svedese ha chiuso il secondo trimestre fiscale con un passivo netto ...

Alitalia - perdite operative dimezzate : 'Il governo decida ma faccia presto' - Corriere della Sera - : Il quotidiano riprende l'appello formulato da Luigi Gubitosi, uno dei commissari di Alitalia in audizione davanti alla Commissione speciale del Senato. Secondo quanto ha scritto il Corriere della Sera ...