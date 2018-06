In Italia l’aggiornamento B370 su Huawei P10 : novità introdotte : Finalmente ci siamo, l'aggiornamento B370 su Huawei P10 è giunto entro i i nostri confini. Lo smartphone ex top di gamma può contare ora sull'ultimo firmware progettato dagli sviluppatori, dopo che lo stesso pacchetto era stato annunciato ad inizio mese ma non ancora distribuito pubblicamente. Quali sono i cambiamenti apportati dall'aggiornamento nuovo di zecca su Hauwei P10? Il changelog ufficiale fa riferimento solo alla patch di sicurezza ...

Molto presto l’aggiornamento Oreo su Huawei P8 Lite 2017 - la divisione Italiana si sbottona : La domanda delle domande è: quando l'aggiornamento Oreo su Huawei P8 Lite 2017 farà capolino entro i nostri confini? Il rilascio del firmware è atteso ormai da tempo, in particolar modo dopo la conclusione della fase beta del firmware che ha chiuso i battenti lo scorso 31 maggio. Ora attendiamo che l'adeguamento definitivo giunga sugli smartphone interessati e a tal proposito, abbiamo il piacere di riportare il feedback della divisione italiana ...

Grande giorno per Samsung Galaxy S7 Wind e 3 Italia - adesso l’aggiornamento Oreo : L'attesa straziante cui sono stati fin qui costretti tutti quegli utenti che hanno a loro tempo acquistato i Samsung Galaxy S7 Wind e 3 Italia è finalmente volta al termine: per gli esemplari appena citati è giunto il momento di ricevere l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Oreo 8.0. Nel caso dei brandizzati dall'operatore arancione, trattasi del pacchetto con PDA G930FXXU2ERE8, build date dell'11 maggio e patch di sicurezza del 1 ...

Aggiornamento XXU2CRED sul Samsung Galaxy S8 Plus 3 Italia : pro e contro : È toccato al Samsung Galaxy S8 Plus brand 3 Italia ricevere l'Aggiornamento di maggio, con la serie firmware G955FXXU2CRED, quella che introduce il nuovo bootloader, che non permette il downgrade a precedenti versioni software. La build ha già colpito gli esemplari no brand ed i marchiati Vodafone, apportando le correzioni previste dalla patch di sicurezza di maggio (in attesa di ricevere quella di giugno, i cui dettagli sono stati già ...

Riscossa Samsung Galaxy S7 e S7 Edge no brand Italia : in download l’aggiornamento Oreo : Credevate che i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge no brand fossero stati tralasciati, e che l'aggiornamento Oreo, arrivato questa mattina sui brandizzati Vodafone, avrebbe tardato di sicuro qualche giorno prima di arrivare a destinazione, per la gioia dei possessori? Vi sbagliate, tutti ci sbagliavamo: la divisione Italiana del marchio asiatico ha messo la freccia ed ha inchiodato tutti al palo, avviando da subito, in questa stessa giornata di oggi 5 ...

In aggiornamento OTA il Samsung Galaxy Note 8 : XXU3CRE5 per no brand Italia : Fa la propria comparsa sui server di Samsung Update LIVE! l'aggiornamento N950FXXU3CRE5 con patch di sicurezza di maggio riservato ai Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia, segno evidente che anche i pacchetti OTA sono partiti, come invece ancora non era accaduto qualche giorno fa, quando per la prima volta vi parlammo della disponibilità del firmware su Smart Switch, il software proprietario attraverso cui è possibile adempiere ad una gestione ...

Irreversibile l’aggiornamento XXU2CRED di Samsung Galaxy S8 Plus no brand Italia : Si aprono per il Samsung Galaxy S8 Plus le porte dell'aggiornamento XXU2CRED di maggio, il pacchetto concepito come Irreversibile, nel senso che non consente il roll-back alla versione precedente. L'aggiornamento aveva iniziato a farsi largo in territorio tedesco, non generando feedback che potessero in qualche modo incoraggiare gli utenti all'installazione (tanto più vista l'impossibilità dichiarata di tornare indietro). Per completezza di ...

Subito sui Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Italia l’aggiornamento Oreo : guida al download BTU : Da appena 24 ore è possibile procedere con l'installazione dell'aggiornamento Android Oreo per i Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge in Europa, almeno per quanto riguarda le versioni BTU. Certo, non parliamo delle varianti dello smartphone commercializzate ufficialmente in Italia, ma si tratta di prodotti presenti in discreta quantità sul nostro mercato. Tuttavia, oggi vogliamo dare un contributo ai più temerari, che non ne possono più di ...

Samsung Galaxy Tab S3 aggiornamento Android Oreo iniziato : non ancora in Italia : iniziato il rilascio dell’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per i Samsung Galaxy Tab S3, ma al momento il nuovo firmware non è ancora disponibile in Italia.Dallo scorso febbraio 2018 sappiamo con certezza che Samsung stava lavorando alla release finale dell’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per il suo tablet top di gamma Galaxy Tab S3 (sia versione Wifi che LTE 4G).Sembra che ci siano voluti circa 3 mesi per il rilascio ufficiale ...

Già disponibile per Samsung Galaxy S7 il manuale dell’aggiornamento Oreo in Italiano : Sono giorni decisamente caldi quelli che stiamo vivendo in questo periodo per quanto riguarda i possessori dei vari Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge che hanno visto la luce qui in Italia negli ultimi due anni. Come sempre, tutti i discorsi ruotano attorno alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, a maggior ragione se pensiamo che, non molto tempo fa, abbiamo avuto modo di condividere su queste pagine il primo ...

Nuovo ossigeno per Huawei P9 Plus : aggiornamento di maggio B385 su no brand Italia : Vi aspettavate che l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Huawei P9 Plus fosse prossimo al debutto? Ci spiace deludervi, dopo avervi dato notizie più che confortanti la scorsa settimana, ma quel che la versione phablet del top di gamma 2016 sta accogliendo in queste ore è il pacchetto B385, sempre basato su Android 7.0 Nougat, ed avente, almeno all'apparenza, lo scopo predominante di integrare la patch di sicurezza di maggio, così come si legge ...

FORMAZIONE GIORNALISTI Interessante corso di aggiornamento sull'informazione giudiziaria in Italia ieri a Cefalù : ... responsabile scuola territoriale di FORMAZIONE ed aggiornamento Camera penale di Termini Imerese, Cefalù e Madonie Tra gli argomenti trattati: Tutela della privacy e diritto di cronaca, il principio ...

In Italia l’aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : XXS2DRDI con patch aprile : Un aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Italia è arrivato, sebbene non si tratti di Android Oreo 8.0, ma ancora di Android 7.0 Nougat, versione OS precedente. Per la verità, l'iterazione biscottata del sistema operativo mobile pensato da Google è stata già rilasciata per l'ex top di gamma 2016, e più precisamente a bordo degli esemplari inglesi no brand e di alcuni brandizzati, sempre geolocalizzati da quelle parti. Tornando ai fatti ...

Graditissimi riscontri sul Samsung Galaxy S8 dopo l’aggiornamento di aprile in Italia : Situazione da monitorare con grande attenzione quella relativa al Samsung Galaxy S8 qui in Italia. Da giovedì scorso, come riportato con un apposito articolo sulle nostre pagine, è possibile esaminare più da vicino il nuovo aggiornamento di aprile che pare portare con sé più novità del previsto per lo smartphone Android. Proviamo dunque a capire come stanno le cose oggi 30 aprile, soprattutto per quanto riguarda un tema delicato come quello ...