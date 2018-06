Mercato NBA | i Sixers pronti a tutto per arrivare a LeBron James | a rischio Marco

Mercato NBA - i Cavaliers ripartono da Collin Sexton e Billy Preston - aspettando LeBron James - : Una guardia che ha dimostrato di avere un bel po' di armi nel suo arsenale, una sicurezza nei propri mezzi , a volte anche troppa, che alcuni non riescono a mettere insieme neanche dopo un'intera ...

Mercato NBA - Carmelo Anthony ha comunicato la propria decisione per la prossima stagione : Carmelo Anthony ha preso la propria decisione in merito al futuro, l’ala di OKC aveva la possibilità di uscire dal contratto ma non lo farà Carmelo Anthony ha deciso, resterà ad Oklahoma City. L’ala ex New York, ha fatto sapere alla sua franchigia di non voler uscire dal proprio contratto, andando dunque a percepire 27.9 milioni di dollari nella prossima annata. Una scelta molto discussa, che peserà sul salary cap dei Thunder che ...

Mercato NBA – LeBron James via dai Cavs? Il curioso indizio arriva dai negozi USA : crolla il prezzo della maglia #23 : Nei negozi USA crolla il prezzo delle maglie di LeBron James: i commercianti non credono nella permanenza del Re ai Cleveland Cavaliers e vogliono massimizzare le vendite-- Concluso il Draft NBA, è ora tempo di pensare al destino dei top player della lega e la free agency è entrata nel vivo. Tiene banco la questione relativa al futuro di LeBron James, dato come (quasi) sicuro partente da Cleveland. I gestori dei negozi, preoccupati dall’addio ...

Mercato NBA – Cavs - è Kemba Walker la carta per trattenere LeBron James : ecco la possibile trade : I Cleveland Cavaliers avrebbero individuato in Kemba Walker il playmaker in grado di permettere il salto di qualità necessario per convincere LeBron James a restare Acquisito Collin Sexton al Draft NBA, i Cleveland Cavalier stanno studiando un piano per migliorare ulteriormente il proprio reparto relativo a guardie e playmaker. In particolare nel ruolo di regista, i Cavs hanno bisogno di fare un salto di qualità. George Hill si è dimostrato ...

Mercato NBA – Dagli Spurs segnali d’apertura - i Lakers pronti a trattare la trade per Kawhi Leonard : I San Antonio Spurs pronti a sedersi al tavolo delle trattative con i Los Angeles Lakers: fatti dei passi avanti per la cessione di Kawhi Leonard Messi da parte i discorsi relativi al Draft NBA, le varie franchigie della lega si dovranno concentrare sulle trade per aggiungere al proprio roster dei campioni già ‘fatti e (più o meno a seconda dei casi) finiti’. In casa Spurs tiene banco la questione relativa al futuro di Kawhi Leonard, ormai ...

Mercato NBA – Dwight Howard si accorda per il buyout con i Nets : suggestione Warriors - l’ipotesi è clamorosa : Dwight Howard si è accordato con i Nets per il buyout: ‘Superman’ potrebbe trasferirsi agli Warriors prendendo il minimo salariale Mentre tutto il mondo NBA era concentrato sul Draft di ieri notte, Dwight Howard è diventato protagonista di una possibile trattativa niente male. ‘Superman’, appena arrivato ai Nets via Charlotte, ha scelto di accordarsi con Brooklyn per il buyout che lo farà diventare free agent. Su di lui ...

Mercato NBA - Dwight Howard è già ai saluti con i Nets : buyout con Brooklyn - sarà free agent : L'avventura di Dwight Howard ai Brooklyn Nets è durata il tempo di mettersi d'accordo riguardo la firma del buyout. Entrambe le parti infatti erano intenzionate a risolvere l'ultimo anno di contratto ...

Mercato NBA : NBA - James ai Lakers : e se a scegliere fosse LeBron Jr.? : ... al netto della genetica, per una volta sperano di andare a colpo sicuro scegliendo il figlio maggiore del giocatore più forte del mondo. In questo momento di svolta della carriera di James, in cui ...

Mercato NBA – Lonzo Ball via dai Lakers? Magic pronto a sacrificare il suo playmaker sull’altare di LeBron James : I Los Angeles Lakers potrebbero privarsi di Lonzo Ball dopo solo un anno. Il playmaker infatti potrebbe essere inserito in una trade per arrivare a LeBron James Dopo il Draft di questa notte, il Mercato NBA entrerà ufficialmente nel vivo. Una volta conclusa la questione relativa ai giovani, è tempo di pensare ai top player già fatti e finiti. Nella lega tiene banco la questione sul futuro di LeBron James. Il Re sarà free agent ed è dato in ...

Draft NBA – Gli Atlanta Hawks puntano Doncic : messi sul Mercato Schroder e Bazemore : Gli Atlanta Hawks puntato a scegliere Luka Doncic al prossimo Draft: da leggere in quest’ottica la volontà di mettere sul mercato Schroder e Bazemore Questa notte a Brooklyn avrà luogo il Draft NBA 2018. Per 60 giovani atleti sarà il primo passo per inseguire i propri sogni nel mondo dorato della massima competizione mondiale di basket. Luka Doncic è uno dei prospetti più interessanti disponibili e sarebbe finito nel mirino degli Atlanta Hawks. ...

Mercato NBA – Spurs alle strette - arriva l’offerta dei Cavs per Kawhi Leonard : ed è quella migliore : I San Antonio Spurs hanno ricevuto l’offerta dei Cavs per Kawhi Leonard: la proposta della franchigia dell’Ohio è attualmente la più allettante Il Mercato NBA sta per entrare nel vivo e sono due le situazioni da tenere d’occhio: Kawhi Leonard e LeBron James. Entrambi i due talenti potrebbero ritrovarsi a giocare insieme. Nonostante Leonard abbia espresso la volontà di trasferirsi ai Lakers entro il 2019 e LeBron James sia il ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard mette in guardia le altre franchigie : nel 2019 giocherà comunque a Los Angeles : Kawhi Leonard ha espresso la volontà di giocare a Los Angeles nel 2019: qualsisi altra franchigia, all’infuori di Lakers o Clippers, dovesse acquistarlo, lo perderà dopo una sola stagione Nella scorsa settimana è avvenuto il tanto atteso incontro fra Gregg Popovich e Kawhi Leonard. I due hanno discusso del futuro del numero 2 nero-argento, non riuscendo ad arrivare ad un accordo. Sarà dunque addio. Alla dirigenza dei San Antonio Spurs ...

Mercato NBA - Dwight Howard passa ai Brooklyn Nets in cambio di Timofey Mozgov : Mancano ancora diverse ore alla notte del Draft, ma il Mercato NBA ha fatto già registrare i primi movimenti. A dare il via alla stagione degli scambi è ancora una volta Dwight Howard, che per la ...