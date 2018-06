Da ' movimenti secondari' a ' rimpatri' | ecco le parole chiave

Dai "movimenti secondari" ai centri di sbarco : le parole chiave per capire la crisi politica sui migranti : Da movimenti secondari a rimpatri, da centri di sbarco a regolamento di Dublino: ecco un sintetico dizionario dei termini più utilizzati nell'ambito della crisi dei migranti.* centri DI sbarco - Definiti anche 'piattaforme regionali', sono stati proposti in settimana dalla Ue per l'accoglienza dei migranti dopo le operazioni di salvataggio in mare per una prima valutazione del loro diritto d'asilo. Nella prima versione dovevano essere ...