Il risultatoe trattative sui migranti in Ue, per l', è ancora aperto. Così il ministro degli Interni,,in un'intervista a Der Spiegel, alla vigilia del vertice a Bruxelles. "La differenza col passato - precisa- è che l'approvazionenon è garantita a priori. Noi siano pronti a trattare, punto per punto",aggiunge. "Il premier Conte ha le mani libere", assicura, ha il mandato di dire sì o no". "Noi,Interni,Esteri e il premier abbiamo elaborato un dossier ma lui non vola con un incarico".(Di sabato 23 giugno 2018)