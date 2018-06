Reddito di cittadinanza | Di Maio | In cambio 8 ore di lavoro gratis alla

Di Maio : per Reddito cittadinanza 8 ore lavoro gratis a settimana : Milano, 22 giu. , askanews, Non arretreremo sul reddito di cittadinanza. A dirlo è il ministro del lavoro e del Mise, Luigi Di Maio, intervenendo al congresso della Uil, spiegando che in cambio di un ...

Di Maio : «Per avere Reddito cittadinanza 8 ore di lavoro gratis a settimana» Video : Il vicepremier Luigi Di Maio al congresso Uil: «Obiettivo è non dare soldi a qualcuno per stare su divano». E annuncia una norma sulle delocalizzazione la prossima settimana e la cancellazione dei vitalizi, poi toccherà alle «pensioni d’oro»

Luigi Di Maio : "Per il Reddito di cittadinanza - 8 ore di lavoro gratis alla settimana" : Obiettivo del reddito di cittadinanza "non è dare soldi a qualcuno per starsene sul divano ma è dire con franchezza: hai perso il lavoro - il tuo settore è finito o si è trasformato - ora ti è richiesto un percorso per riqualificarti e essere reinserito in nuovi settori. Ma mentre ti formi e lo Stato investe su di te, ti do un reddito e in cambio dai al tuo sindaco ogni settimana 8 ore lavorative gratuite di ...

