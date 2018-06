Laura Torrisi torna single | al capolinea la storia con Luca Betti

Laura Torrisi di nuovo single : finita col campione di rally : Dopo poco più di un anno d'amore, la storia fra Laura Torrisi e il campione di rally , Luca Betti , è finita . A rivelarlo è il settimanale Spy in edicola da oggi, venerdì 22 giugno. Legati dall'aprile ...

Laura Torrisi e il fidanzato Luca Betti si sono lasciati : Laura Torrisi e Luca Betti non stanno più insieme È ufficialmente finita tra Laura Torrisi e Luca Betti . L’attrice e il pilota di rally si sono lasciati dopo un intenso anno d’amore. A rivelarlo è il settimanale Spy. I motivi dell’addio? A quanto pare alla base ci sarebbe il carattere un po’ burbero dello sportivo. […] L'articolo Laura Torrisi e il fidanzato Luca Betti si sono lasciati proviene da Gossip e Tv.

Laura Torrisi e Luca Betti - amore al capolinea : Sarebbe finita la storia d’ amore tra Laura Torrisi e Luca Betti . A scriverlo è il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 22 giugno. Eppure i due, conosciutisi nella primavera del 2017, erano davvero affiatati e si dichiaravano innamoratissimi anche attraverso speciali dediche social (“Sei il fiore più bello dell’universo e hai dato i colori alla mia vita” scriveva lui, e ancora: “Ed io come uomo ti proteggerò, ...

Una moglie bellissima - il film che consacrò l’amore tra Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni : Miranda è davvero una donna bellissima , alta, mora, con le curve al posto giusto. Lei e Mariano sono sposati ormai da tanti anni e gestiscono in comune un banco di frutta e verdura al mercato. Si amano davvero tanto, ma il loro equilibrio viene incrinato quando un fotografo propone a Miranda di posare per un calendario: l’esordio cinematografico di Laura Torrisi , diretta da Leonardo Pieraccioni , nel film Una moglie bellissima , si confuse ...

Belen e Laura Torrisi a 'Uomini e Donne' per sostenere il corteggiatore di Tina Cipollari : Sorpresa speciale a Uomini e Donne, Belén Rodriguez e Laura Torrisi hanno voluto mandare un in bocca al lupo a Miriano, uno dei corteggiatori di Tina Cipollari. Nella puntata andata in onda oggi ...