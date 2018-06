IN PIAZZA DEI SIGNORI DUE SERATE A RITMO SWING

ALCAMO : 16/21 GIUGNO 2018 - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DEI MIRACOLI CONCERTO DI MARIO INCUDINE - 19 GIUGNO ORE 22.00 PIAZZA CIULLO : È attore, compositore e regista degli spettacoli Il dolore pazzo dell'amore, I baci sono definitivi e Il diavolo di Sant'Antonio, di e con Pietrangelo Buttafuoco. Ha all'attivo tour in quattro ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news - PIAZZA Affari : riunione Fed - rialzo dei tassi di interesse? (13 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari, dati macroeconomici in agenda OGGI. riunione FED, rialzo dei tassi di interesse? Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 04:41:00 GMT)

Migranti - in PIAZZA per l Aquarius anche a Milano e Torino l onda dei 'Porti aperti' attraversa l Italia : Non si ferma l'ondata di manifestazioni in tutta Italia per dire 'noi stiamo con l' Aquarius '. Dopo quelle di ieri a Roma, Bari, Palermo, Bologna, Cagliari - solo per citarne alcune - oggi a scendere ...

Domenica Riccardo Chailly dirige la Filarmonica in PIAZZA Duomo. 'La qualità del silenzio dei milanesi è unica' : 1 di Ciaikovskij, un brano amato dal mondo intero, che ogni volta rinnova la sua bellezza e la sua difficoltà tecnica. E poi avremo un'amplificazione eccellente grazie ai nostri tecnici e una ...

India - cristiani in PIAZZA contro gli attacchi dei nazionalisti indù : La lettera dell'arcivescovo arriva dopo un altro scritto prodotto nelle scorse settimane dall'Arcivescovo di Delhi, monsignor Anil Couto, che ha denunciato 'l'atmosfera politica turbolenta' che '...

Vicenza : Dalla Rosa chiude in PIAZZA DEI Signori - Rucco alla sagra tra la gente (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Quanto al rivale, il candidato civico di Centrodestra Francesco Rucco, domani, giovedì 7 giugno, alle ore 18.30, a parteciperà all'iniziativa del Fi del Veneto all Palace Hotel ‘La Conchiglia D’Oro’ in zona Stadio alla convention “Creare lavoro per ri-creare sviluppo”. Al

Vicenza : Dalla Rosa chiude in PIAZZA DEI Signori - Rucco alla sagra tra la gente (2) : (AdnKronos) - “La nostra campagna è partita mesi fa in mezzo ai vicentini – sottolinea Dalla Rosa - Con lo stesso spirito abbiamo attraversato quartieri, strade e piazze per condividere idee e segnalazioni, problemi e speranze. Abbiamo fatto centinaia di incontri con residenti, commercianti, associa

Vicenza : Dalla Rosa chiude in PIAZZA DEI Signori - Rucco alla sagra tra la gente : Vicenza, 6 giu. (AdnKronos) - Saranno Piazza dei Signori e la Basilica Palladiana a fare da suggestivo teatro alla chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Otello Dalla Rosa. L’appuntamento è per venerdì 8 giugno, alle 20.30, per una serata di incontro e festa che v

Vicenza : Dalla Rosa chiude in PIAZZA DEI Signori - Rucco alla sagra tra la gente : Vicenza, 6 giu. (AdnKronos) – Saranno Piazza dei Signori e la Basilica Palladiana a fare da suggestivo teatro alla chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Otello Dalla Rosa. L’appuntamento è per venerdì 8 giugno, alle 20.30, per una serata di incontro e festa che vedrà salire sul palco assieme a Otello Dalla Rosa i rappresentanti delle 5 liste della coalizione che ne sostengono la candidatura: ...

Vicenza : Dalla Rosa chiude in PIAZZA DEI Signori - Rucco alla sagra tra la gente (2) : (AdnKronos) – ‘La nostra campagna è partita mesi fa in mezzo ai vicentini ‘ sottolinea Dalla Rosa – Con lo stesso spirito abbiamo attraversato quartieri, strade e piazze per condividere idee e segnalazioni, problemi e speranze. Abbiamo fatto centinaia di incontri con residenti, commercianti, associazioni e comitati parlando di sociale, anziani, mobilità, lavoro, giovani, futuro, sicurezza, ambiente. Abbiamo parlato della ...

Vicenza : Dalla Rosa chiude in PIAZZA DEI Signori - Rucco alla sagra tra la gente (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Quanto al rivale, il candidato civico di Centrodestra Francesco Rucco, domani, giovedì 7 giugno, alle ore 18.30, a parteciperà all’iniziativa del Fi del Veneto all Palace Hotel ‘La Conchiglia D’Oro’ in zona Stadio alla convention ‘Creare lavoro per ri-creare sviluppo”. All’evento prenderanno parte: Renato Brunetta, economista e deputato di Forza Italia; Francesco ...

Vicenza : Dalla Rosa chiude in PIAZZA DEI Signori - Rucco alla sagra tra la gente : Vicenza, 6 giu. (AdnKronos) – Saranno Piazza dei Signori e la Basilica Palladiana a fare da suggestivo teatro alla chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Otello Dalla Rosa. L’appuntamento è per venerdì 8 giugno, alle 20.30, per una serata di incontro e festa che vedrà salire sul palco assieme a Otello Dalla Rosa i rappresentanti delle 5 liste della coalizione che ne sostengono la candidatura: ...

Vicenza : Dalla Rosa chiude in PIAZZA DEI Signori - Rucco alla sagra tra la gente (2) : (AdnKronos) – ‘La nostra campagna è partita mesi fa in mezzo ai vicentini ‘ sottolinea Dalla Rosa – Con lo stesso spirito abbiamo attraversato quartieri, strade e piazze per condividere idee e segnalazioni, problemi e speranze. Abbiamo fatto centinaia di incontri con residenti, commercianti, associazioni e comitati parlando di sociale, anziani, mobilità, lavoro, giovani, futuro, sicurezza, ambiente. Abbiamo parlato della ...

Vicenza : Dalla Rosa chiude in PIAZZA DEI Signori - Rucco alla sagra tra la gente (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Quanto al rivale, il candidato civico di Centrodestra Francesco Rucco, domani, giovedì 7 giugno, alle ore 18.30, a parteciperà all’iniziativa del Fi del Veneto all Palace Hotel ‘La Conchiglia D’Oro’ in zona Stadio alla convention ‘Creare lavoro per ri-creare sviluppo”. All’evento prenderanno parte: Renato Brunetta, economista e deputato di Forza Italia; Francesco ...