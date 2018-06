Che sia nociva va dimostrato Ma usciamo dall' ambiguità

Le Borse asiatiChe chiudono in rosso : Teleborsa, - Chiusura di settimana in rosso per i principali listini asiatici . Ancora una volta, i mercati pagano l'incertezza generata dalla guerra commerciale tra USA e Cina. Male il settore auto, ...

Le Borse asiatiChe chiudono in rosso : Chiusura di settimana in rosso per i principali listini asiatici . Ancora una volta, i mercati pagano l'incertezza generata dalla guerra commerciale tra USA e Cina. Male il settore auto, dopo che ieri ...

SCherma - Europei 2018 : è un’Italia di fioretto - ma la Russia ha attuato il sorpasso : Si sono chiusi gli Europei di Novi Sad ed è tempo di tracciare un bilancio per quanto riguarda le prestazioni della squadra azzurra. E’ stata una manifestazione complicata per l’Italia, che ha dovuto attendere addirittura il penultimo giorno per conquistare la prima e poi anche unica medaglia d’oro, con il fioretto che ha fatto il solito ruolo di protagonista, con ben sei podi degli otto totali. Alla fine saranno un oro, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 giugno : Nino Di Matteo lo ha detto ieri a Milano : il Viminale ritiene Che il magistrato non sia più in pericolo : Dopo 27 anni Tolta la scorta a Ingroia. Di Matteo: “È in pericolo” Sorpresa – A maggio il Viminale ha comunicato all’ex pm, “condannato a morte” da Cosa Nostra, che ora non è più “a rischio”. Lui ha risposto, per lasciar traccia del suo dissenso di Gianni Barbacetto S. di Marco Travaglio Mentre il premier Giuseppe Conte ottiene il primo successo internazionale, incassando dalla Merkel la retromarcia di Berlino e Parigi sulla bozza ...

Mondiali Russia 2018 - l'Argentina si qualifica se : le combinazioni Che portano avanti l'Albiceleste : La Croazia guida il Gruppo D con 6 punti. Seguono con appena 1 punto Argentina e Islanda, in fondo c'è la Nigeria a zero punti. Ecco tutte le possibili combinazioni che porterebbero l'Albiceleste agli ...

Mondiali - delirio in piazza a Zagabria dopo il trionfo della Croazia sull’Argentina : “altro Che Francia ’98 - stavolta siamo da finale” [GALLERY] : 1/33 AFP/LaPresse ...

Medagliere sCherma 2018 : la classifica aggiornata. Dominio della Russia - l’Italia chiude terza dietro la Francia : A Novi Sad (Serbia) si stanno disputando gli Europei 2018 di scherma. La Russia domina il Medagliere dopo la prima giornata delle gare a squadre. L’Italia, al momento quinta, attende ancora il primo oro. Medagliere EUROPEI scherma 2018: Posiz. Nazione Oro Argento Bronzo Totale 1 Russia 6 2 3 11 2 Francia 2 2 2 6 3 Italia 1 4 3 8 4 Germania 1 0 2 3 5 Estonia 1 2 1 4 6 Ucraina 0 1 1 2 7 Polonia 0 0 3 3 8 Rep. ...

Antonella Roccuzzo : perché la moglie di Messi è arrivata dopo ai Mondiali in Russia : Antonella Roccuzzo: perché la moglie di Messi non era alla prima partita ai Mondiali di calcio 2018 in Russia Oltre all’Italia, c’è stata fino a qualche giorno fa un’altra assenza importante ai Mondiali di calcio 2018. Si tratta di Antonella Roccuzzo, la moglie di Messi, che non ha accompagnato il marito in Russia. Un gesto […] L'articolo Antonella Roccuzzo: perché la moglie di Messi è arrivata dopo ai Mondiali in Russia ...

Trump e i bimbi separati - il Time : «Che tipo di Paese siamo?» : ... i bambini vengono divisi dai genitori e, come mostra un video che ha fatto il giro del mondo, rinchiusi in gabbie. Dopo le critiche , ne sono arrivate anche dalla moglie Melania e dal Papa , Trump è ...

Perché non siamo alla vigilia di una "internazionale" sovranista : Alle critiche sull’isolamento al quale si espone l’Italia adottando una politica sovranista, si risponde sottolineando come da altri paesi importanti, a cominciare dall’America di Donald Trump, arrivano attestati di stima e di solidarietà. In effetti in molti paesi la risposta alla crisi è andata ne

Altro Che Cristiano Ronaldo - il più bello dei Mondiali di Russia 2018 è Rurik Gislason : lo statuario islandese non teme rivali [GALLERY] : Rurik Gislason è stato eletto a furor di popolo il calciatore più bello dei Mondiali di Russia 2018, lui è l’ala destra della nazionale islandese Forse non se lo aspettava neanche lui, ma dopo la partita d’esordio della Nazionale islandese ai Mondiali di Russia 2018 il profilo social di Rurik Gislason è stato preso d’assalto da follower e like. Da poco più di 300mila fan su Instagram, la pagina ufficiale del bel calciatore è ...

La giornata mondiale del selfie : perché non possiamo farne a meno : (Foto: Andreas Rentz/Getty Images for Paramount Pictures) Oggi è la giornata mondiale del selfie. Me lo ha ricordato Facebook con una notifica, come uno spacciatore che ti ricorda che è la giornata mondiale dell’acquisto di droga illegale. Il selfie, insieme a una soglia d’attenzione che non supera i 6 secondi, è una delle principali invenzioni contestuali all’evoluzione che ha trasformato i “cellulari” in “smartphone”. Le avvisaglie di questo ...

Usa - la copertina del Time su Trump e i bambini separati al confine con il Messico : “Che tipo di Paese siamo?” : “Che tipo di Paese siamo?” E’ quello che si chiede il Time presentando la copertina dell’ultimo numero della rivista americana, in cui appare Donald Trump che guarda una bambina che piange. Accanto la scritto “Welcome to America“. “Il presidente degli Stati Uniti ha molti lavori, uno di questi è dirci chi siamo“, scrive il Time. Time’s new cover: A reckoning after Trump’s border separation ...