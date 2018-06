BlazBlue Cross Tag Battle - recensione

eurogamer

: BlazBlue Cross Tag Battle, quattro universi s'incontrano nel nuovo picchiaduro di Arc System Works. - Eurogamer_it : BlazBlue Cross Tag Battle, quattro universi s'incontrano nel nuovo picchiaduro di Arc System Works. - AkibaGamers : BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE, picchiaduro crossover di ARC SYSTEM WORKS, è disponibile a partire da oggi su PS4, PC e… - Persona_Portal : Non so quanti di voi hanno preso il gioco, ma nel dubbio vi fornisco questa guida fatta e testata da me. Ci sono pa… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Dopo gli ottimi riscontri di stampa e pubblico fatti registrare da Dragon Ball FighterZ, i ragazzi di Arc System Works tornano sulla scena del genere picchiaduro conTag. Il titolo altro non è che una commistione di quattro universi ben distinti, che vanno a fare squadra dando vita a un'esperienza a sé stante. Pertanto,Tagnon può essere considerato come un'iterazione canonica di, colpa anche delle sostanziali differenze con il filone principale in quanto a struttura ludica.Proprio come accaduto per Goku e compagni, la nuova fatica dello studio nipponico monta un sistema di combattimento a "cipolla", capace di soddisfare appieno sia i neofiti che i veterani del genere. Questi ultimi, in pratica, farebbero bene a non preoccuparsi per l'apparente snellimento delle meccaniche: il gioco avrà anche aperto le porte ai principianti ma non si è ...