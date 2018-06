ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Usura, archiviata l’inchiesta sul ministro Savona: “Non c’è un dolo diretto” - AndraMoiEnepemu : RT @fattoquotidiano: Usura, archiviata l’inchiesta sul ministro Savona: “Non c’è un dolo diretto” - Cascavel47 : Usura, archiviata l’inchiesta sul ministro Savona: “Non c’è un dolo diretto” - TutteLeNotizie : Usura, archiviata l’inchiesta sul ministro Savona: “Non c’è un dolo diretto” -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Nessun eventualediretto. Per questo motivo la procura di Cagliari ha chiesto di archiviare la posizione di Paolo, accusato di. Una richiesta avallata dal giudice che ha fatto cadere le accuse nei confronti dell’attualedegli Affari Europei. Secondo quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, infatti, la gip Emengarda Ferrarese ha accolto l’istanza di archiviazione proposta del pm Emanuele Secchi. I fatti risalgono al 2010 quandoera presidente dell’Unicredit-Banca di Roma.era stato denunciato, insieme ad altri vertici dell’istituto di credito, dai soci di un’impresa edile della provincia di Cagliari su una vicenda legata ai tassi di intesse in alcuni contratti di conti correnti garantiti da fideiussione. Era così stato indagato, ricorda il quotidiano, per concorso in. Ma l’indagine si è chiusa senza che il pm ravvisasse ...