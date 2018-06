Eleonora Brigliadori su Facebook | nuovo post agghiacciante sul cancro

Eleonora Brigliadori contro Nadia Toffa - escluso da Pechino Express/ Web in tumulto : "Ignorante!" : Eleonora Brigliadori contro Nadia Toffa, esclusa da Pechino Express. La replica su Facebook poi cancellata. L'attrice ha pubblicato un post sul social, per poi cancellarlo poco dopo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 22:42:00 GMT)

Eleonora Brigliadori : "Nonostante le violente polemiche mi presenterò a Pechino Express" : Dopo il commento choc contro Nadia Toffa , la Rai ha diffuso un comunicato nel quale annuncia di aver escluso Eleonora Brigliadori dal cast di Pechino Express 2018 . Il commento della Brigliadori su ...

Eleonora Brigliadori choc - l’ultimo tremendo sfregio alla Toffa. No comment : Doveva partire per l’Africa per il reality Pechino Express ma Eleonora Brigliadori, l’attrice italiana che negli anni ’80 faceva furore, è stata esclusa dal gioco. Il motivo? La sapete tutti: la frase choc scritta dalla Brigliadori riguardo il tumore di Nadia Toffa. In risposta a un utente che ricordava il servizio che la Toffa aveva fatto per Le Iene, la Brigliadori ha risposto: “Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Il destino mostra le ...

Cos’è il Metodo Hamer seguito da Eleonora Brigliadori : Da diversi anni Eleonora Brigliadori sostiene il Metodo Hamer, consigliando ai malati di tumore di non sottoporsi alla chemioterapia e non operarsi. L’ex showgirl, che è stata esclusa di recente da Pechino Express per le sue affermazioni su Nadia Toffa, pratica la Nuova medicina germanica. Si tratta di una pratica pseudoscientifica nata da un’idea di Ryke Geerd Hamer, controverso medico tedesco che nel 1981 è stato radiato dall’Albo. ...

Eleonora Brigliadori attacca Nadia Toffa e viene cacciata dal cast di Pechino Express : "Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza". Sono queste le parole usate da Eleonora Brigliadori in un post in risposta ad un utente che ricordava un servizio di Nadia Toffa per Le Iene sul cancro. Un messaggio - rimosso da Facebook ma riportato dagli screenshot di molti utenti - che ha scatenato l'indignazione (non solo del popolo social) ...

Eleonora Brigliadori esclusa da “Pechino Express” dopo le frasi su Nadia Toffa : Eleonora Brigliadori non parteciperà a Pechino Express. Ad annunciarlo in un post è la Rai, che ha deciso di intervenire dopo le frasi shock dell’ex conduttrice su Nadia Toffa. Tutto era iniziato qualche giorno fa, quando la Brigliadori, da tempo sostenitrice del metodo Hamer, che promuove l’auto-guarigione dai tumori ed è contro la chemioterapia, aveva risposto al commento di un utente su Facebook. “Chi è causa del suo mal ...

