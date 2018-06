Panico alla festa in giardino | vicino di casa pensionato spara dalla finestra e ferisce

ROMA - ESPLOSIONE METRO B POLICLINICO : FALSO ALLARME BOMBA/ Scene di Panico tra i passeggeri e tanta rabbia : METRO ROMA, ESPLOSIONE sulla Linea B: ALLARME BOMBA ma è un guasto: 1.500 passeggeri evacuati, 3 feriti. E' successo questa mattina attorno alle 8 alla stazione POLICLINICO(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 16:33:00 GMT)

Roma - esplosioni e Panico in metro per un falso allarme bomba : evacuazione di massa - rabbia e paura [FOTO] : 1/15 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

ROMA - FALSO ALLARME BOMBA SU METRO B A POLICLINICO/ Panico attentato : black out su tutta la linea : METRO ROMA, esplosione sulla linea B: ALLARME BOMBA ma è un guasto: 1.500 passeggeri evacuati, 3 feriti. E' successo questa mattina attorno alle 8 alla stazione POLICLINICO(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:07:00 GMT)

Roma - Panico nella metro B per falso allarme bomba : Il guasto ad una linea aerea avrebbe provocato fumo e scintille. Alcuni passeggeri hanno riferito di due esplosioni che hanno fatto pensare ad un attentato - Momenti di panico, stamattina, tra i ...

Falso allarme esplosioni - Panico nella metro di Roma : passeggeri evacuati in galleria : Una stazione della metro B chiusa, disagi ma soprattutto scene di panico: la mattina dei pendolari Romani - già macchiata dall'

Falso allarme esplosioni nella metro B di Roma. Panico tra i passeggeri - ma è solo un guasto : Paura stamattina tra i passeggeri della metro B di Roma. Diversi utenti hanno contattato il Nue 112 segnalando di aver sentito esplosioni nella stazione Policlinico. Il Nue ha immediatamente attivato forze dell'ordine, pompieri e 118. Secondo quanto si è appreso, non ci sarebbero state esplosioni ma un guasto alla linea aerea della metro che avrebbe provocato fumo e scintille. Al momento la linea è chiusa tra Castro Pretorio e ...

Grande Fratello - a poche ore dalla finalissima la spaventosa crisi di nervi di Veronica : Panico in casa : A poche ore dalla finalissima del Grande Fratello di Barbara D'Urso , altissima tensione nella casa. Già, perché Veronica ha avuto una vera e propria crisi di nervi: dopo essersi tenuta dentro ...

Bari - alla festa della Repubblica armato di accetta - diffonde il Panico : Molta paura ieri mattina quando, poco dopo le 10, a Bari, nei pressi dell'area transennata di Largo Adua, dove stava per iniziare la parata commemorativa della festa della Repubblica, un uomo di 53 anni barese, è stato fermato da due agenti della polizia ed è stato trovato in possesso di un'accetta lunga 37 centimetri e con lama di 10 che nascondeva sotto una divisa mimetica militare.È stato l'atteggiamento dell'uomo a insospettire i due vigili ...

'Preparatevi - oggi si balla'. Mercati e finanza nel Panico : la vendetta su Lega e M5s : Non è piaciuto affatto ai Mercati il documento Lega-M5s pubblicato dall' Huffingtonpost , secondo gli interessati una versione superata, , non è piaciuto agli investitori - da Londra a New York, che ...

“No!”. Grande Fratello - collegamento aperto e gaffe per Federica Panicucci. Dalla Casa arrivano immagini e frasi da censura. Conduttrice nel Panico : Che gaffe clamorosa in diretta a Mattino 5. Un momento davvero inaspettato per Federica Panicucci, la quale apre il collegamento con il Grande Fratello proprio mentre Luigi Mario Favoloso pronuncia una frase che scotta. Proprio lui, poi. Già preso di mira dalle critiche e dalle polemiche per il suo modo di fare e per i suoi atteggiamenti sempre volgari. “Sono esterrefatto di non avere una mera fisicità fine a se stessa, e di essere ...

“È già successo”. GF - è Panico : parla il big di Mediaset. Un caos epico a poche ore dalla diretta… : Che edizione questa quindicesima del Grande Fratello… Un’edizione come non se ne erano mai visti nella storia del programma… E mentre gli sponsor, uno dopo l’altro, stanno abbandonando la trasmissione dopo aver stracciato i contratti, Barbara D’Urso continua a gioire per i numeri che la trasmissione sta facendo. Il successo di pubblico è immenso, nulla da dire. Ma anche le polemiche contano. E vanno gestite al meglio. Cosa che forse quest’anno ...

Bimbo esce dalla finestra al quinto piano e si muove sul davanzale - Panico in un video : In un video realizzato da alcuni passanti e diffuso dai media cinesi si vede un bambino molto piccolo muoversi pericolosamente fuori da una finestra al quinto piano di un palazzo. Probabilmente in un momento di distrazione degli adulti il piccolo aveva scavalcato la finestra. A un certo punto qualcuno lo ha riportato all’interno.Continua a leggere

A 'Ballando con le stelle' Nathalie Guetta tra i sei finalisti. E scoppia il Panico : Otto coppie in gara per contendersi la finale di 'Ballando con le stelle', due eliminazioni , Massimiliano Morra e Akash, e poi, a sorpresa, la rimonta , regalata, dell'attrice-ballerina Nathalie ...

Panico alle Hawaii - si intensifica l’eruzione del vulcano Kilauea : violenti terremoti in continuazione - scatta anche l’allarme tsunami [LIVE] : 1/22 ...