Bologna | che colpo | con Skorupski arriva la sexy moglie Matilde Rossi FOTO

Calciomercato Bologna - ecco la coppia d’attacco che ha in mente Inzaghi : Calciomercato Bologna – Il Bologna ha deciso di affidare la panchina all’allenatore Filippo Inzaghi, una mossa molto importante dopo la strepitosa esperienza con il Venezia, adesso l’obiettivo è quello di disputare una stagione tranquilla. Un reparto pronto a rinnovarsi è l’attacco, soprattutto dopo l’addio di Verdi, chiuso l’arrivo di Federico Santander, attaccante classe 1991 ha svolto e superato le visite ...

Roma - scambio Skorupski-Mirante col Bologna : ai giallorossi andranno anche 5 milioni : Cominciano a muoversi, i portieri della Serie A, e l'inizio di una possibile serie di trattative lo danno la Roma e il Bologna. Ai giallorossi arriverà Antonio Mirante, estremo difensore classe 1983, ...

Calciomercato Parma - che scatto per Stulac : sorpassate Bologna - Atalanta e Genoa : Il Parma ha accelerato per Leo Stulac, centrocampista classe ’94 seguito anche da Genoa, Bologna e Atalanta Il Parma fa sul serio per Leo Stulac, uno dei talenti messi in mostra dal campionato di serie B dello scorso anno. Il club emiliano ha accelerato per il centrocampista del Venezia, superando la concorrenza e compiendo passi importanti per chiudere la trattativa. Sulle tracce del classe ’94 ci sono anche il Bologna di Inzaghi, ...

Calciomercato Serie A - valzer di attaccanti : scambio Bologna-Genoa - le ultime anche sulla Samp : Calciomercato Serie A, valzer DI attaccanti NELLE ultime ORE – valzer di attaccanti nelle ultime ore ed in particolar modo che riguarda Bologna e Genoa, trattative sempre più calde. Secondo quanto riporta gazzamercato.it Gianluca Lapadula potrebbe lasciare il Genoa per trasferirsi al Bologna, le due società stanno lavorando per uno scambio, sempre il Genoa segue con attenzione la situazione legata a Pinamonti. Il Sassuolo ha provato a ...

Grande mostra a Bologna su W. Eugene Smith - il fotografo che sapeva narrare le città : ... la città dell'acciaio dove negli Anni Cinquanta le industrie pesanti spiccavano nel paesaggio, le strade erano popolate dagli operai e dalle loro famiglie, la politica ruotava attorno a un'economia ...

Smashing Pumpkins - 30 anni di carriera in tour. Anche a Bologna : Un verso, “We Must Never Be Apart” (dalla canzone Ava Adore), la bandiera tricolore e una data, “18/10/18″: tanto è bastato per accendere le speranze dei fan italiani degli Smashing Pumpkins, convinti che fosse un indizio importante. La speranza è stata premiata, perché nemmeno 24 ore dopo, dai canali ufficiali è arrivato il grande annuncio: il prossimo 18 ottobre l’Unipol di Bologna ospiterà l’unica tappa ...

Bologna - Inzaghi 'In Europa tra qualche anno. Mi ispiro a Simeone' : Bologna - Filippo Inzaghi torna in Serie A: il nuovo tecnico del Bologna si presenta dopo l'addio al Venezia. 'Ho una sola promessa da fare: voglio rendere orgogliosa la gente di noi, della squadra, ...

Bologna : la mappa delle università che tutelano gli studenti trans : Solo 32 atenei su 68 permettono la carriera "alias": un profilo burocratico che sostituisce il nome anagrafico con quello adottato fino all’ufficiale rettifica...

Italian Master di golf : che esordio a Bologna : Così come il torneo, promosso da Sport Network, non poteva desiderare cornice migliore per piantare la bandierina sulla prima tappa del circuito. La gara si è svolta sulla lunghezza delle 18 buche ...

Inzaghi saluta il Venezia : 'Non vi dimenticherò mai'. Nel futuro il Bologna : Di certo avrebbe voluto annunciarlo con la promozione in serie A in tasca e una città in festa. La sconfitta di Palermo invece ha reso ancora un po' più amaro quello che era già certo ma che nessuno a ...

Iuventa : il film sulla nave che ha salvato migliaia di migranti in prima mondiale a Bologna : ... ma soprattutto come gesto di richiesta attiva ai governi d'Europa di creare un servizio pubblico di salvataggio, come era stato Mare Nostrum - è assurta alla cronaca per le accuse di favoreggiamento ...

Calciomercato – Fiorentina - Roma - Bologna… che intreccio in attacco! : Calciomercato che entra nel vivo con un valzer di attaccanti che potrebbe scatenarsi in Serie a, diversi i club coinvolti Il Calciomercato sta entrando pian piano nel vivo. I primi colpi della stagione estiva sono stati ufficializzati, a partire dall’arrivo di Cristante alla Roma. Proprio i giallorossi sono in questa fase i veri protagonisti del mercato, dato che potrebbero mettere a segno un altro colpo a breve, un colpo che scatenerebbe ...

Trapani Calcio - la smentita di Sichera : 'nessun incarico da Peppe Bologna' Video : Sono giorni difficili per il Calcio trapanese, qualcosa di gia' vissuto 13 anni fa quando l'ex presidente Nino Birritella aveva messo in vendita il Trapani Calcio e, dopo settimane di indiscrezioni e trattative, la societa' era finita nelle mani dell'armatore napoletano Vittorio Morace. Dopo 12 anni, Morace ha deciso di lasciare il testimone [Video]. Una scelta forzata quella dell'anziano imprenditore, dettata dai problemi giudiziari che lo ...

Bologna - buttafuori ucciso : dopo 20 anni preso presunto killer/ Ultime notizie : c’è anche un secondo indagato : Bologna, buttafuori ucciso 20 anni fa: preso il suo presunto assassino. anche un secondo uomo indagato per favoreggiamento. La vicenda in attesa dei dettagli.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:45:00 GMT)