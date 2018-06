Spazio | donna cita in giudizio la NASA per un fialetta di polvere lunare

NASA : Peggy Whitson - l’astronauta donna da record - si ritira dopo 665 giorni trascorsi nello Spazio : l’astronauta da record della NASA, Peggy Whitson, si è ritirata meno di un anno dopo il ritorno dal suo ultimo e più lungo volo spaziale. Ha trascorso più tempo fuori dal pianeta rispetto a qualsiasi altro americano: 665 giorni divisi in 3 missioni sulla stazione spaziale. Whitson è anche la donna che ha la più grande esperienza per quanto riguarda le passeggiate nello spazio, 10 per un totale di 60 ore e 21 minuti . È stata anche la prima donna ...