Netto calo registrato da Ralph Lauren

Borsa - Piazza Affari chiude in Netto calo : Ftse Mib a -1 - 32% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,32% a 22.190 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,25% a quota 24.436 ...

Netto calo registrato da Heidelberger Druckmaschinen : Affonda sul mercato il produttore di macchine per la stampa , che soffre con un calo del 6,83%. L'andamento di Heidelberger Druckmaschinen nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza ...

Borse Ue in Netto rialzo - spread in calo : 9.35 Apertura positiva sui principali listini europe. A Piazza Affari il Mib seqna un netto rialzo: +2,01% a 21.786 punti. Francoforte +0,6%, Parigi +0,28%,Londra +0,3%. Avvio di settimana in forte ribasso per lo spread tra Btp e Bund che si porta a quota 238 punti, dopo aver chiuso la settimana precedente a 260 punti. Il rendimento è del 2,86%. Euro in crescita sui mercati valutari: la moneta unica è scambiata a 1,180 dollari e a 129,91 yen.

Roma - municipi : votanti in Netto calo : Si attesta sotto il 30% la percentuale di votanti nei due municipi Romani che sono tornati al voto per rinnovare i i consigli, dopo la caduta delle ormai ex amministrazioni a 5 Stelle. Secondo i dati del comune di Roma si sono recati alle urne il 27,08% degli aventi diritto,pari a 78.511 persone su 289.912. Più bassa la partecipazione nel municipio III del Nomentano dove ha votato il 26,49% (era il 57,46% per le elezioni del 2016) più alta ...

Netto calo registrato da Retelit : Aggressivo ribasso per Retelit , che passa di mano in perdita del 3,63%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Retelit più pronunciata rispetto ...

Governo - spread Btp-Bund apre in Netto calo : sotto i 230 punti. Sprint di Piazza Affari in avvio : oltre il +2% : Il varo del Governo Conte sembra rassicurare i mercati. Lo spread tra Btp e Bund, che negli scorsi giorni aveva sfondato il muro dei 300 punti tornando ai livelli del 2013, apre in sensibile calo a 224, dopo aver già ripiegato a 241 in chiusura nella giornata di giovedì quando Lega e M5s sembravano ormai pronti alla stretta di mano finale. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,64%. Diminuisce quindi la percezione di un rischio ...

Spread Btp-Bund in Netto calo Piazza Affari su. Volano le banche : Spread tra Btp e Bund tedeschi in netto calo sotto i 270 punti base. Il differenziale, che ieri ha chiuso a 293 punti dopo aver toccato i 320 (il massimo dal 2013) e' a 266,3 punti. Il rendimento e' al 2,983%. Segui su Affaritaliani.it

Spread in Netto calo. Piazza Affari accelera : Piazza Affari accelera , Ftse Mib +1,3%, con lo Spread Btp/Bund in calo a 261 punti base, in attesa di novità sul fronte del governo. Mediobanca , +4,32%, primeggia dopo la raccomandazione di acquisto ...

