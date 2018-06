gamerbrain

: Il gioco survival-adventure KONA fa il suo ingresso nella Realtà Virtuale - GamesnoteIT : Il gioco survival-adventure KONA fa il suo ingresso nella Realtà Virtuale - PaoloX68 : RT @Hyundai_Italia: #Hyundai conferma il suo impegno nello sviluppo di una mobilità sostenibile al Salone dell’Auto di Torino con Nuova #KO… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Ravenscourt e Parabole hanno annunciato che il loro titolo horror survival-adventure,VR, è disponibile su PC e su PlayStation VR. Giusto in tempo per festeggiare il primo compleanno del gioco,VR permette ai giocatori di vivere l’inquietante ed elettrizzante avventura originale da una prospettiva completamente nuova.: Arriva il supporto VRVR è disponibile in un bundle per i nuovi giocatori o come DLC per coloro che hanno già acquistato il gioco base. Canada del Nord, 1970. Una bizzarra tormenta devasta il lago di Atamipek. Mettiti nei panni del detective privato Carl Fauberet per esplorare il misterioso villaggio, investigare su eventi surreali e combattere per restare in vita.è un gioco ricco di misteri e intrighi, con una trama incalzante e un intenso dramma che ti terrà incollato allo schermo. Leggi ...