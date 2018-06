Allerta Meteo | bollettino Estofex ancora estremo per il Sud Italia | forte maltempo

Allerta Meteo Puglia : criticità “arancione” per le prossime ore : La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato alle 13 circa un’ Allerta Meteo criticità “arancione”, valida per le successive 11 ore. L’avviso prevede precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sull’area centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti settori, con quantitativi ...

Allerta Meteo Sicilia : codice giallo fino a domani : La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo -idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani . In particolare, per la giornata di domani , il livello è di Allerta gialla e si prevedono precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori settentrionali dell’Isola, con quantitativi puntualmente moderati – isolate anche a carattere di rovescio o ...

