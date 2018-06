Canottaggio – Coppa del Mondo di Linz | definiti gli equipaggi azzurri in gara

Canottaggio - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell'Italia per la tappa di Linz - 57 azzurri in Austria : L'Italia , dopo aver saltato la prima tappa si presenta con ben 57 elementi alla seconda puntata della Coppa del Mondo di Canottaggio , in programma a Linz, in Austria, dal 22 al 24 giugno . Il DT Francesco Cattaneo ha convocato 36 atleti senior, 12 pesi leggeri e 9 nel pararowing . Di seguito l' elenco ...

Canottaggio - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Linz - 57 azzurri in Austria : L’Italia, dopo aver saltato la prima tappa si presenta con ben 57 elementi alla seconda puntata della Coppa del Mondo di Canottaggio, in programma a Linz, in Austria, dal 22 al 24 giugno. Il DT Francesco Cattaneo ha convocato 36 atleti senior, 12 pesi leggeri e 9 nel pararowing. Di seguito l’elenco completo dei convocati azzurri: UOMINI E DONNE SENIOR: Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Luca Parlato (Marina Miliitare), Sara ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Belgrado 2018 : dominio olandese nell’ultima giornata. Tutti i risultati delle finali : Si è chiusa oggi a Belgrado (Serbia) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canottaggio. L’ultima giornata di gare ha regalato grandi emozioni con ben quattordici finali disputate. Ricordiamo che l’Italia aveva scelto di non partecipare a questa prima tappa, per preparare meglio i prossimi impegni. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati odierni. Partiamo dal due senza dove al femminile domina il Canada davanti a Spagna e Olanda, ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Belgrado 2018 : i risultati delle finali delle specialità non olimpiche e del paraCanottaggio : Va in archivio la prima giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio in corso a Belgrado, in Serbia: disputate le specialità non olimpiche ed il paraCanottaggio. L’Italia ha scelto di non prendere parte alla tappa serba, concentrandosi sui prossimi appuntamenti. Nel singolo pesi leggeri femminile si impone la bielorussa Alena Furman in 7’46″15, che precede la canadese Ellen Gleadow, seconda in ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Belgrado 2018 : Italia assente - tanti big in gara : Partirà domani la prima tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio: l’Italia ha deciso di saltare l’appuntamento di Belgrado e non scenderà in acqua. Al contrario molti altri big hanno deciso di non mancare in Serbia e già l’esordio stagionale si rivela pieno di duelli da non perdere. Nel due senza senior femminile l’armo da battere è senza dubbio la Nuova Zelanda di Grace Prendergast e Kerri Gowler, le quali nella scorsa ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Belgrado 2018 : programma - orari e tv : Sta per partire la Coppa del Mondo di Canottaggio: a Belgrado, in Serbia, dove non saranno impegnati equipaggi italiani, tra venerdì 1 e domenica 3 giugno ci sarà la prima tappa del circuito maggiore. Venerdì dedicato alle batterie, mentre sabato sarà il momento per le finali delle specialità non olimpiche e del paraCanottaggio. Domenica gran finale con l’assegnazione dei titoli nelle specialità olimpiche. Le finali A di sabato 2 e ...