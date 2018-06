Rugby | Mondiali Under 20 Francia 2018 | transalpini profeti in Patria | Italia all’ottavo

Rugby - Mondiali Under 20 Francia 2018 : Italia-Australia 15-44. Domenica si giocherà per il settimo posto : Dura 20′ l’Italia contro i pari età dell’Australia nelle semifinali per il quinto posto ai Mondiali Under 20 di Rugby, poi gli oceanici prendono il sopravvento, vincono 15-44 e staccano il biglietto per la finale che vale la quinta piazza, mentre gli azzurrini sfideranno Domenica 17 alle ore 16 il Galles per la settima posizione. L’Italia parte bene e va in meta al 13′ con D’Onofrio, ma già al 17′ ...

Rugby - Mondiali Under 20 Francia 2018 : gli accoppiamenti delle semifinali. Italia per il quinto posto : La vittoria della Francia sul Sudafrica ha spento le velleità di accesso alle semifinali dei Mondiali Under 20 di Rugby dell’Italia: gli azzurrini non sono riusciti nell’intento di essere la migliore seconda ed ora giocheranno per il quinto posto. Martedì 12 giugno la nostra prossima avversaria sarà l’Australia, mentre concorreranno per la quinta piazza anche Galles ed Argentina. Per il titolo si affronteranno ...

Rugby - Mondiali Under 20 - missione compiuta : l'Italia batte l'Argentina e si conferma nell'Olimpo della Top 8 - ora tocca all'Australia : Cominciano ad annoiare, vincono sempre... Lo scriviamo solo perché fa un certo effetto farlo, perché di una Nazionale di Rugby che vince non ne avremo mai abbastanza. E la Nazionale in questione è l'...

Rugby - Mondiali Under 20 Francia 2018 : Italia-Argentina 30-26. Evitata la zona retrocessione - si spera nelle semifinali : Missione compiuta: l’Italia Under 20 vince la terza ed ultima partita del girone eliminatorio nei Mondiali di categoria di Rugby, sconfiggendo per 30-26 i pari età dell’Argentina. Gli azzurrini si salvano così dalla ressa per evitare la retrocessione, ma dovranno attendere l’esito delle ultime partite per capire se giocheranno per il titolo, o se concorreranno per il quinto posto. Partenza sprint della nostra selezione: al ...

Rugby - Mondiali Under 20 Francia 2018 : Inghilterra-Italia 43-5. Gli azzurrini si giocheranno tutto contro l’Argentina : A Perpignan (Francia), allo “Stade Aime-Giral”, l’Italia ha incassato una sonora sconfitta ai Mondiali Under 20 di Rugby contro i pari età dell’Inghilterra, che si sono imposti con il punteggio di 43-5. Ora gli azzurrini si giocheranno tutto giovedì 7 contro l’Argentina: servirà una vittoria con bonus per provare ad essere la miglior seconda e trovare l’accesso alle semifinali. Nella prima frazione gli inglesi impongono ...

Rugby - Mondiali under 20 2018 : l’Italia parte alla grande - Scozia battuta di misura : parte alla grande il percorso della nazionale italiana under 20 di Rugby ai Mondiali di categoria in terra francese. In quel di Beziers gli azzurrini hanno superato in un match rocambolesco dal finale spettacolare per 27-26 la Scozia. Rimonta importante da parte della squadra di Roselli che domenica 3 giugno alle 16.30 contro l’Inghilterra andrà a caccia di un’altra impresa. Il tabellino lo sblocca Chapman con un calcio al 9′, ma ...

Rugby – Mondiali U20 : la formazione azzurra per il primo match contro la Scozia : Italia U20: gli azzurrini per il primo match contro la Scozia al Mondiale Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che domani alle 18.30 affronterà i pari età della Scozia allo “Stade de la Mediterranee” di Beziers nel primo match del World Rugby U20 Championship. Partita subito importante per gli Azzurrini che, come sottolineato da Michele Lamaro, proveranno a bissare l’ottimo ...

Rugby : l’Italia affronterà la Francia il 30 agosto 2019 nel terzo test match in vista dei Mondiali : Sarà dunque la Francia una delle rivali della Nazionale Italiana di Rugby nell’estate del 2019, in vista dei Mondiali in Giappone, il cui calcio d’avvio sarà dato il 20 settembre. Il match è stato fissato il 30 agosto del prossimo anno, per l’esattezza. Il programma di avvicinamento della selezione nostrana prevede 4 test match prima di arrivare nella fase a gironi della rassegna iridata. Si tratta di tre incontri esterni (10, ...

Mondiali Rugby - 4 test-match per azzurri : "I Mondiali sono la più grande espressione del nostro sport e sin dal 2016 sono il nostro obiettivo a lungo termine. Vogliamo arrivare ai Mondiali per vincere le partite che contano e lo faremo: ...