Dopo un lungo corteggiamento, Claudioha accettato l'incarico di direttore artistico del 69esimo Festival dinel 2019."Sono molto contento del positivo esito della trattativa" ha affermato il dg della Rai, Orfeo, "è un grande onore oltre che motivo di orgoglio per tutta la Rai aver convinto un grande musicista e compositore come Claudioa concedere il bis". "Aun grande in bocca al lupo per l'edizione numero 69 e per questa seconda avventura insieme con la Rai, con lo stesso entusiasmo di 4 mesi fa".(Di giovedì 14 giugno 2018)