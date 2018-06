Matteo Gentili e Alessia Prete | dopo il Grande Fratello la storia continua

Paola Di Benedetto : " Matteo Gentili? Ha giocato sulla fine del nostro rapporto per entrare al Grande Fratello" : Paola Di Benedetto , a poche ore dalla finale del Grande Fratello 2018, in una lunga intervista, al settimanale Nuovo Tv, è tornata a parlare dell'ex fidanzato Matteo Gentili, terzo classificato e uscito dalla casa assieme alla neo compagna di vita, Alessia Prete.prosegui la lettura Paola Di Benedetto : "Matteo Gentili? Ha giocato sulla fine del nostro rapporto per entrare al Grande Fratello" pubblicato su Gossipblog.it 06 giugno 2018 ...

Paola Di Benedetto attacca Matteo Gentili e Francesco Monte : Paola Di Benedetto : “ Francesco Monte ? È stato messo un punto” In una intervista a NuovoTv, a Paola Di Benedetto vengono subito fatte delle domande su Francesco Monte , l’ex di Cecilia Rodriguez conosciuto all’Isola dei Famosi. La Di Benedetto e Monte non stanno più insieme e la Madre natura di Ciao Darwin lo chiarisce dicendo che è stato […] L'articolo Paola Di Benedetto attacca Matteo Gentili e Francesco Monte ...

Grande Fratello 2018 - Paola Di Benedetto : " Matteo Gentili? Ha giocato sulla fine del nostro rapporto" : La modella torna a parlare del suo ex fidanzato dichiarando di non aver nessun rimpianto nei suoi confronti.

Matteo Gentili eliminato/ Terzo classificato : finalissima per Alessia e Alberto (Grande Fratello 2018) : Matteo Gentili , sarà davvero l'ex calciatore il vincitore di questa edizione? Si troverà di fronte alla sua fidanzata Alessia Prete l'altra favorita per la finale. (Grande Fratello 2018) (Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 00:50:00 GMT)

Matteo Gentili e la mamma al GF 15 : “Siamo fieri di te” : Matteo Gentili rivede la mamma al GF 15, prima di scoprire se potrà proseguire nel reality. Un incontro emozionante voluto dagli autori per via di alcune dichiarazioni fatte in settimana dall’ex calciatore, in merito al suo rapporto con il padre. Il genitore è assente, ma la mamma di Matteo Gentili ha voluto raggiungerlo al GF 15. Matteo Gentili e mamma Susanna al GF 15: l’incontro con Alessia Matteo Gentili ha avuto un passato ...