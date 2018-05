Deficit | competitività e burocrazia Le idee di Cottarelli per il nuovo governo

ilfoglio

(Di lunedì 28 maggio 2018) Con il no del presidente della Repubblica a Paolo Savona al ministero dell'Economia si è chiuso alle 20 di ieri sera l'incarico che il capo dello Stato aveva affidato a Giuseppe Conte per la formazione di unM5s-Lega. "Il capo dello Stato non può subire imposizioni", ha detto Sergio Mattarel