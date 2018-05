Lara Saint Paul | finalmente l' ok per i funerali che si svolgeranno lunedì

Lara Saint Paul/ Dalla fama alla tragica scomparsa : Barbara d’Urso aggiorna i fan dell’artista (Domenica Live) : Lara Saint Paul, Dalla grandissima fama alla tragica scomparsa dell'8 maggio 2018 per colpa di un tumore: Barbara d’Urso aggiorna i fan dell’artista a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:11:00 GMT)

Da Sanremo all'aerobica : addio a Lara Saint Paul : C'era, nella voce di Lara Saint Paul, una miscela d'altri tempi, quella potenza e quella sensualità che sono state l'apripista di un'epoca musicale. E, come tanti inconsapevoli pionieri, se ne è ...

MORTA Lara Saint PAUL/ La battaglia per difendere la figlia Guendalina : MORTA LARA SAINT PAUL: il Festival di Sanremo con Louis Armstrong e l’aerobica. Aveva 73 anni ed era malata di cancro da circa un anno: la battaglia legale per difendere la figlia.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 08:27:00 GMT)

morta Lara Saint Paul : Le notizie di cronaca la citano per gli incidenti - un femore rotto, un'operazione difficile - e per le battaglie disperate, come quella che la portò nel 2011, assistita da due avvocati, a citare in ...

È morta Lara Saint Paul : la cantante che duettò assieme a Louis Armstrong Video : Oggi, martedì 8 maggio è scomparsa [Video] la nota artista Lara Saint Paul. Aveva settantatre anni ed era in cura da tempo nel nosocomio di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Il triste annuncio è arrivato proprio dalla sorella della cantante, Loredana. La Saint Paul lanciò l'Aerobic Dance nel nostro paese, prese parte a diverse trasmissioni televisive e al Festival di Sanremo, dove nel 1968 si esibì assieme all'indimenticabile Louis ...

È morta Lara Saint Paul : la cantante che duettò assieme a Louis Armstrong : Oggi, martedì 8 maggio è scomparsa la nota artista Lara Saint Paul. Aveva settantatre anni ed era in cura da tempo nel nosocomio di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Il triste annuncio è arrivato proprio dalla sorella della cantante, Loredana. La Saint Paul lanciò l'Aerobic Dance nel nostro paese, prese parte a diverse trasmissioni televisive e al Festival di Sanremo, dove nel 1968 si esibì assieme all'indimenticabile Louis ...

Morta Lara Saint Paul/ Dal successo alla malattia : un simbolo degli anni 70 : Morta Lara Saint Paul: il Festival di Sanremo con Louis Armstrong e l’aerobica. Aveva 73 anni ed era malata di cancro da circa un anno: un ictus la fece peggiorare, quindi il decesso(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:23:00 GMT)

Addio a Lara Saint Paul - duettò con Louis Armstrong : Le notizie di cronaca la citano per gli incidenti - un femore rotto, un'operazione difficile - e per le battaglie disperate, come quella che la portò nel 2011, assistita da due avvocati, a citare in ...

MORTA Lara Saint PAUL/ Dal successo alla malattia : l'appello disperato della figlia : MORTA LARA SAINT PAUL: il Festival di Sanremo con Louis Armstrong e l’aerobica. Aveva 73 anni ed era malata di cancro da circa un anno: un ictus la fece peggiorare, quindi il decesso(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:00:00 GMT)

Addio a Lara Saint Paul - duettò con Louis Amstrong : Le notizie di cronaca la citano per gli incidenti - un femore rotto, un'operazione difficile - e per le battaglie disperate, come quella che la portò nel 2011, assistita da due avvocati, a citare in ...

E' morta Lara Saint-Paul - nel '68 fece coppia a Sanremo con Louis Armstrong : ROMA. È morta questa mattina, a 73 anni, la cantante Lara Saint-Paul. Malata da tempo, era ricoverata nell'hospice di Casalecchio di Reno , Bologna, . Lara Saint-Paul, che importò la ginnastica ...

E' morta Lara Saint Paul : Roma, 8 mag. , AdnKronos, - E' morta la cantante Lara Saint Paul. Silvana Areggasc Savorelli, questo il suo vero nome, aveva 73 anni; si è spenta oggi a Casalecchio di Reno , Bologna, in una struttura ...

morta Lara Saint Paul : morta la cantante Lara Saint Paul. Silvana Areggasc Savorelli, questo il suo vero nome, aveva 73 anni; si è spenta oggi a Casalecchio di Reno , Bologna, in una struttura della Fondazione Seragnoli, l'...

È morta Lara Saint Paul da Armstrong all aerobica - la carriera di una star anni 70 - People - Spettacoli : È morta a 73 anni Lara Saint Paul, cantante celebre fra gli anni Settanta e Ottanta. Da tempo sola e malata, godeva dei benefici della legge Bacchelli. L'artista, vero nome Silvana Areggasc Savorelli, ...