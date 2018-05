Nodo Savona Salvini ' arrabbiato' | Meloni | ' No ingerenze Mattarella'

Renzi 'Spread ai massimi Colpa di Di Maio e Salvini'. Conte al lavoro sui ministri - ma il Nodo resta Savona : ... in cui il presidente ha ribadito i suoi dubbi sul nome indicato da Salvini e Di Maio come ministro dell'Economia, ovvero l'economista Paolo Savona . E si rafforza la tensione anche sul piano ...

GOVERNO M5S-LEGA - LISTA MINISTRI CONTE : Nodo SAVONA/ Salvini "arrabbiato" - muro contro muro Colle-Lega : GOVERNO MS5-Lega, NODO ministero dell’Economia, SAVONA, Salvini arrabbiato, Di Maio gli mette like: è stallo. Non si sblocca la questione relativa alla posizione dell'economista(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 10:10:00 GMT)

Governo MS5-Lega - Nodo ministero dell’Economia - Savona/ Salvini arrabbiato - Di Maio gli mette like : è stallo : Governo MS5-Lega, nodo ministero dell’Economia, Savona, Salvini arrabbiato, Di Maio gli mette like: è stallo. Non si sblocca la questione relativa alla posizione dell'economista(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 08:46:00 GMT)

Conte salito al Colle ma senza la lista dei ministriNodo Savona - Salvini sbotta e non esclude il voto : Resta da sciogliere il nodo-Economia: il segretario leghista sembra non voler fare un passo indietro sul nome di Savona. Altri tre dicasteri sembrano essere tornati in discussione.

Conte al Colle ma senza la lista dei ministriNodo Savona - Salvini sbotta su Fb : "Sono davvero arrabbiato" e Di Maio mette il "like" : Il presidente del Consiglio incaricato si è recato al Quirinale per un colloquio informale e senza la lista dei ministri. Resta da sciogliere il nodo-Savona. Salvini sbotta su Facebook e il leader del M5s gli concede un "mi piace"

Conte al Colle ma senza la lista dei ministriNodo Savona - Salvini sbotta su Fb : "Sono davvero arrabbiato" e Di Maio mette il "like" : Il presidente del Consiglio incaricato si è recato al Quirinale per un colloquio informale e senza la lista dei ministri. Resta da sciogliere il nodo-Savona. Salvini sbotta su Facebook e il leader del M5s gli concede un "mi piace"

Conte al Colle - resta Nodo Savona. Salvini su Fb : sono arrabbiato. Di Maio mette like : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è stato oggi al Quirinale per un incontro informale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte, che è stato...

Conte al Colle - resta Nodo Savona. Salvini su Fb : sono arrabbiato. Di Maio mette like : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è stato oggi al Quirinale per un incontro informale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte, che è stato...

Conte al Colle - resta Nodo Savona. Salvini : sono arrabbiato : Ieri Conte aveva lasciato Montecitorio a tarda ora dopo una difficile giornata di consultazioni segnata dalle polemiche sull'economista eurocritico Savona possibile ministro dell'Economia e dai ...

Tempi incerti per il governo - resta Nodo Savona : In questo quadro resta centrale la nomina del ministro dell'Economia e continuerebbe il braccio di ferro sul nome di Paolo Savona , sul quale, a detta del diretto interessato, vi sarebbero dei veti , ...

Conte al Colle - resta Nodo Savona. Salvini : sono arrabbiato : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è stato oggi al Quirinale per un incontro informale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte, che è stato...

Conte al Colle - resta Nodo Savona. Salvini : sono arrabbiato : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è stato oggi al Quirinale per un incontro informale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte, che è stato...

Governo : Conte un’ora da Mattarella - tempi incerti e resta Nodo Savona : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Giuseppe Conte un’ora al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sugli sviluppi dell’incarico ricevuto quarantatt’otto ore fa, ma permane l’incertezza su quando il presidente del Consiglio incaricato tornerà al Colle per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. E a questo punto non è detto che possa accadere domani.Informativo e, ...

Governo : Conte un’ora da Mattarella - tempi incerti e resta Nodo Savona (2) : (AdnKronos) – Dal Quirinale si mantiene il massimo riserbo sugli sviluppi delle ultime ore e sull’incontro di oggi con Conte, ma naturalmente restano agli atti le prese di posizione che hanno contrassegnato le settimane di questa lunga crisi. Mattarella rispetta il confronto e la dialettica tra le forze politiche, ma è anche geloso custode di previsioni, regole e prerogative costituzionali, a partire da quelle del Capo dello Stato, ...