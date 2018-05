Cinema sotto le stelle all' Adua di Catania | si inizia con Sorrentino

“Ha avuto un ictus!”. Cinema sotto choc - paura per il regista. Era attesissimo al Festival di Cannes - poi la notizia : paura nel mondo del Cinema. La notizia è trapelata solamente nelle ultime ore, a poche ore dal via del Festival di Cannes dove avrebbe dovuto avere un ruolo di primo piano. Secondo quanto riportano diversi media il regista sarebbe stato colpito da ictus e tutt’ora sarebbe ricoverato in un ospedale londinese. Americano naturalizzato britannico, regista di «L’esercito delle 12 scimmi», «paura e delirio a Las Vegas», «Monty Phython e ...

“In tre a letto è meglio”. La star senza limiti sotto le lenzuola : bella e amatissima - da poco di nuovo al Cinema - eccola raccontare i suoi lati più segreti - dando consigli ai fan curiosi di provare. Di sicuro - una che sa come non annoiarsi : Ci sono star che vivono nel costante tentativo di proteggere la propria vita privata tenendola lontana dalle luci dei riflettori, costantemente in fuga dai paparazzi e dalle domande scomode di cronisti che vorrebbero conoscere ogni dettaglio della loro intimità. E ce ne sono altre che invece al concetto di privacy non tengono affatto, anzi. In questa seconda categoria rientra sicuramente la bella, amata e discussa Gwyneth Paltrow, in ...

“In fin di vita - ha tentato il suicidio”. Cinema sotto choc. L’attore - idolo di milioni di giovani - è ora in ospedale - la sua vita è appesa a un filo : Sarebbe in condizioni disperate, ricoverato nel reparto rianimazione a metà tra la vita e la morte, L’attore americano icona di divertimento e sorriso. L’uomo, 41 anni, avrebbe tentato il suicidio nella tarda serata di lunedì. La notizia è trapela solo ora, a riportarla è il sito Tmz, che da sempre segue da vicino la vita delle stelle di Hollywood. Verne Troyer, conosciuto al grande pubblico grazie al ruolo di Mini Me, il clone del dottor ...

Cinema sotto le stelle - Pd : 'Non ripetere la rassegna è un danno per la cultura piacentina' : 'La rassegna estiva 'Cinema sotto le stelle' in quattordici anni d'attività è cresciuta, arrivando a programmare fino a 65 spettacoli distribuiti tra la fine di giugno e l'inizio di settembre, con ...

Morte choc al Cinema : uomo resta incastrato sotto un sedile Video : Morire al #cinema a 26 anni a causa di un'incredibile fatalita'. Rafiq Ateeq aveva deciso di trascorrere una serata di relax con la moglie davanti al grande schermo nel salottino di lusso Gold Class del Vue cinema [Video] di #birmingham. Al termine della proiezione del film gli spettatori hanno assistito ad una scena da horror. Nel tentativo di recuperare il telefono cellulare il ventiquattrenne è rimasto schiacciato dal sedile elettrico. L'uomo ...

Il cellulare gli cade al Cinema - resta incastrato con la testa sotto la poltrona e muore : Il cellulare gli cade al cinema, resta incastrato con la testa sotto la poltrona e muore Il dramma è avvenuto al Vue cinemas di Birmingham, in Inghilterra. L’uomo è rimasto bloccato sotto il poggiapiedi della poltrona elettrica reclinabile ed è stato colto da infarto. Una settimana dopo è morto in ospedale.Continua a leggere Il dramma […]