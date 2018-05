Paolo Gentiloni lascia Palazzo Chigi e saluta i dipendenti | Attenzione | basta poco

Paolo Gentiloni avverte M5S e Lega : "L'Italia non butti all'aria la credibilità recuperata in Europa - no a politiche in deficit" : Paolo Gentiloni avverte M5S e Lega: l'Italia non può "buttare all'aria" quella "credibilità" che è riuscita a "recuperare" in Europa. Il monito del premier uscente arriva da Sofia, dove è in corso il vertice dell'Unione europea sui Balcani occidentali e a chi (il riferimento implicito è a Salvini e Di Maio) vuole andare "fuori strada" dice: "Abbiamo dimostrato con i fatti che rispettando le regole europee si ...

Il Pd al voto con Paolo Gentiloni premier ma si va verso la scissione : La scissione del Pd è all’ordine del giorno. Walter Veltroni vede all’orizzonte nuove divisioni. “Io non credo che ciò che

Paolo Gentiloni lancia un segnale a M5S e Lega : "Gli italiani non vogliono deragliare dall'Europa - chi la vuole portare altrove farà i conti con la storia" : Nel giorno in cui Lega e 5 Stelle continuano a trattare sul programma di governo, arriva da Firenze, dove è in programma "State of the Union", il monito del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sulla necessità che l'Italia resti ancorata al progetto europeo. "Sono convinto - ha chiosato Gentiloni - che la stragrande maggioranza degli italiani non voglia deragliare da quello che è uno dei pilastri costituenti del nostro ...

Alle elezioni Paolo Gentiloni candidato premier centrosinistra : Matteo Renzi entra in campagna elettorale e annuncia che il candidato premier sarà “tendenzialmente sarà Paolo Gentiloni, specie se si

Paolo Gentiloni - l'idea di fondere Pd e Leu : il rilancio disperato del centrosinistra : Mentre nel Pd sono tutti concentrati a studiare un piano per far fuori Matteo Renzi, Paolo Gentiloni sembra l'unico ad essersi accorto che la nave dem sta per andarsi a schiantare con il prossimo voto.

Paolo Gentiloni - l'uomo che può unire : Sarà lui a dover ricompattare le troppe anime che compongono il centrosinistra, verso un nuovo Ulivo. E a lui si affiderà il presidente Mattarella per la transizione di Governo

CHE TEMPO CHE FA/ Il dem Paolo Gentiloni e il democristiano Aldo Moro (puntata 28) : Che TEMPO che fa: quella di domenica 6 è una puntata tra il dem e il democristiano. Soprattutto la seconda: dopo l'intervista a Gentiloni, il lungo ricordo di Aldo Moro.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 07:00:00 GMT)

Paolo Gentiloni - bomba da Fabio Fazio : 'Se Mattarella me lo chiede...'. Resterà premier? : Occhio a Paolo Gentiloni . In studio da Fabio Fazio a Che tempo che fa , il premier dimissionario si lascia sfuggire qualcosa su ciò che potrebbe fare Sergio Mattarella , ovvero riconfermarlo premier. ...

Paolo Gentiloni : "Dire no a Mattarella è dire no all’Italia" : "dire no a Mattarella sarebbe dire no al Paese: è molto pericoloso". Lo ha sottolineato il premier Paolo Gentiloni, ospite a Che tempo che fa su Rai1. "Sono perplesso di fronte a questi altolà preventivi alle proposte del presidente della Repubblica. Penso che tutte le forze politiche, di fronte a una proposta del presidente, dovrebbero fermarsi un attimo a riflettere", ha detto Gentiloni, riferendosi alle dichiarazioni odierne di ...

Matteo Renzi : Paolo Gentiloni candidato premier del Pd se si torna a votare in autunno : Ai suoi più fidati collaboratori Matteo Renzi ha confidato che 'non si andrà a votare prima del 2020, statene certi'. Ma la sua, più che una certezza, è un auspicio. Perchè se si andasse al voto in ...