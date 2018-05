Iran | Aiea | “Teheran continua a rispettare accordo sul nucleare”

Aiea - l'Iran si attiene ancora all'accordo nucleare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Iran pronto ad arricchire uranio. Si dimette direttore dellAiea - : Tero Varjoranta sarà rimpiazzato dall'italiano Massimo Aparo. Il passo indietro dopo l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare di Teheran

Nucleare Iran - a sorpresa lascia il capo degli ispettori Aiea - Varjoranta : L'Agenzia non ha fornito alcuna motivazione per le dimissioni. Massimo Aparo, finora direttore dell'Ufficio di verifica in Iran, è stato nominato ad interim al suo posto

Tero Varjoranta, direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha rassegnato le dimissioni. La decisione è arrivata a pochi giorni dall'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul Nucleare iraniano. Lo riportano i media americani. Il finlandese sarà rimpiazzato dall'italiano Massimo Aparo, capo del dipartimento che si occupa dell'Iran. Il portavoce dell'agenzia ha fatto sapere che la nomina di Aparo è temporanea.

Aiea : "Iran rispetta accordo nucleare" : 17.46 L'Iran rispetta "pienamente i suoi impegni sull'accordo nucleare del 2015". Così il capo dell'agenzia internazionale per l'energia atomica,Yukiya Amano. "L'Iran è sottoposto al sistema di verifica su nucleare più stringente al mondo",ha sottolineato Amano. La nota arriva dopo che il presidente Usa Trump ha "stracciato" l'accordo sul nucleare con l'Iran sottoscritto, sotto la presidenza Obama, anche da Russia,Cina,Francia,Germania. ...

Iran - Aiea : no indizi sviluppo bomba nucleare dopo 2009 : L'Agenzia internazionale per l'energia atomica , Aiea, ha ribadito in un comunicato, citando un suo rapporto del dicembre 2015, che non ha "alcuna indicazione credibile di attività in Iran attinenti ...

Israele, NETANYAHU: "IRAN mente sul nucleare. Preparavano 5 bombe come Hiroshima: abbiamo le prove". Le ultime notizie: intelligence scopre dossier segreto di Teheran