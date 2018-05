Gf | Matteo e Alessia non aprono la busta di Francesco e Paola Monte si fa sentire sui

Matteo GENTILI / Chiude per sempre con Paola Di Benedetto e incontra la mamma di Alessia (Grande Fratello 15) : MATTEO GENTILI, sembra davvero tutto finito con Alessia Prete con la quale l'ex calciatore ha una storia nella casa. In piedi l'ombra dello spettro di Paola Di Benedetto? (Grande Fratello)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 23:40:00 GMT)

Stefania - la mamma di Alessia Prete/ Confronto con la figlia e Matteo Gentili (Grande Fratello 2018) : Stefania, la mamma di Alessia Prete: Confronto con la figlia e con il genero Matteo Gentile all'interno della casa più famosa della televisione. Un rapporto splendido. (Grande Fratello)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 23:37:00 GMT)

Grande Fratello - Barbara D'Urso annuncia : «Stasera entrerà una donna per parlare con Matteo e Alessia» : L'indiscrezione è stata lanciata. Barbara D'Urso , durante la diretta di Pomeriggio 5 , ha annunciato una sorpresa nella puntata di stasera del Grande Fratello . Paola Di Benedetto dopo la rottura con ...

Grande Fratello – Alessia e Matteo dureranno fuori dal reality? La risposta dell’ex naufraga Paola Di Benedetto : Paola Di Benedetto ammette a Mattino Cinque di seguire la liaison del suo ex fidanzato Matteo Gentili con Alessia Prete al Grande Fratello Instagram @paodb “Sono sincera, li seguo al GF“, ha ammesso Paola Di Benedetto a Mattino Cinque parlando della storia d’amore tra il suo ex Matteo Gentili e la sua nuova fiamma Alessia Prete. “Io conosco molto bene Matteo, lo conosco veramente come le mie tasche. – ha proseguito ...

Grande Fratello 2018 - Paola Di Benedetto commenta la storia tra Matteo e Alessia : "Enfatizzata dal contesto" : L'ex naufraga, ospite a Mattino 5 ha commentato la nuova coppia formata dal suo ex e la Prete nata dentro la Casa di Cinecittà.

Paola Di Benedetto ha dubbi sulla storia di Matteo Gentili e Alessia : Matteo Gentili e Alessia Prete: la frecciata di Paola Di Benedetto Ha rotto il silenzio poche ore fa Paola Di Benedetto. Ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, l’ex naufraga non si è tirata indietro di fronte alle domande della conduttrice di Cecina su Matteo Gentili e Alessia Prete. L’ex di Francesco Monte ha ammesso di non essere per nulla gelosa nel vedere il calciatore intrattenersi piacevolmente con la modella di Torino. ...

Paola Di Benedetto - l’amore tra Matteo e Alessia al GF : parla l’ex naufraga : Paola Di Benedetto dice la sua sulla storia tra Matteo e Alessia al Grande Fratello A Mattino 5 Paola Di Benedetto commenta la relazione dell’ex Matteo Gentili e Alessia Prete, nata al Grande Fratello. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018 ha rivelato di non essere per nulla infastidita nel vedere il calciatore insieme alla gieffina. […] L'articolo Paola Di Benedetto, l’amore tra Matteo e Alessia al GF: parla ...

Paola di Benedetto/ Grande Fratello 2018 : Matteo e Alessia insieme per le circostanze - è ancora innamorata? : Matteo Gentili e Alessia Prete insieme solo per questioni di circostanza? Paola di Benedetto ne è convinta almeno per quello che sa del suo ex, avrà ragione? Scoppia il caso grazie ad una serie di dichiarazioni rilasciate oggi a Mattino 5 da Paola di Benedetto dove era ospite in studio per parlare del Grande Fratello 2018 e non solo. Anche se dopo ha provato ad aggiustare il tiro, la bella madre natura ormai aveva sganciato al bomba ...

Alessia Prete/ Sorgono dubbi sul rapporto con Matteo Gentili? (Grande Fratello 2018) : Alessia Prete, Sorgono i primi dubbi sul rapporto con l'ex calciatore Matteo Gentili? Come Lucia e Filippo anche per loro i primi problemi dopo il colpo di fulmine. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:27:00 GMT)

Matteo Gentili / Tutto finito con Alessia Prete? L'ombra di Paola Di Benedetto (Grande Fratello 15) : Matteo Gentili, sembra davvero Tutto finito con Alessia Prete con la quale l'ex calciatore ha una storia nella casa. In piedi L'ombra dello spettro di Paola Di Benedetto? (Grande Fratello)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 07:57:00 GMT)

Grande Fratello - Alessia parla di Matteo : «Ora sono convinta - e se fosse tutta un'illusione?» : La domenica all'interno della Casa del Grande Fratello si è svolta all'insegna dell'allegria, grazie anche al meteo favorevole i ragazzi hanno organizzato una bella grigliata in giardino, ma durante i ...

Grande Fratello 15 - primi segnali di crisi tra Matteo Gentili e Alessia Prete? : All'interno della casa del Grande Fratello ci sono le prime crepe tra Matteo Gentili ed Alessia Prete. La coppia formata nel reality show di canale5 sta vivendo in acque agitate, sia dopo le parole di Matteo che, rivolto alla sua attuale fiamma, le ha consigliato di rifarsi il seno; sia dopo le affermazioni dell'ex fidanzato di Paola di Benedetto che ha voluto chiarire la situazione che sta vivendo con la giovane ragazza, invitandola a ...

Grande Fratello - Matteo prova a fare un massaggio ad Alessia : 'Ma sei capace?' - lui impazzisce : Non mancano i momenti di felice relax al Grande Fratello di Barbara D'Urso tra Matteo e Alessia. L'ultimo immortalato dalle telecamere ha visto i due stesi sul divano, mentre lui cercava in qualche ...

Gf - Matteo e Alessia hanno consumato nella Casa? : La coppia nata nella casa del Gf Nip tra Matteo Gentili e Alessia Prete continua a far emozionare il pubblico, ma i due si sono spinti oltre un semplice bacio?Questa domanda, da qualche ora, sta frullando nelle menti del pubblico. Il motivo? Una frase che Alessia Prete ha sussurrato nell'orecchio del suo Matteo. Poche ore fa, infatti, mentre la studentessa torinese si stava vestendo, Gentili è andato a coccolarla un po' e i due si sono lasciati ...