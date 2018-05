Unione Europea | si riunisce il Comitato sorveglianza Por Fesr 2014-2020 e Fse 2014-2020

Boxe – Al teatro Principe Devis Boschiero diventa campione dell’Unione Europea : Al teatro Principe nel match tra Bochiero e Korubanov si consacra campione dell’Unione Europea il pugile italiano Con un match spettacolare che ha entusiasmato il pubblico, sabato scorso al teatro Principe di Milano, Devis Boschiero ha battuto ai punti Faroukh Korubanov conquistando il titolo dell’Unione Europea dei pesi superpiuma. Boschiero ha tenuto l’iniziativa dal primo all’ultimo round, andando a segno con delle precise combinazioni al ...

Unione monetaria europea - quali i difetti e quali le possibili vie di uscita : di Nicola Acocella Nell’Unione monetaria europea (Ume) le istituzioni e le politiche intraprese hanno tollerato o alimentato asimmetrie in parte preesistenti, che hanno generato a loro volta squilibri macroeconomici. Indichiamo prima le istituzioni e le politiche europee e poi le asimmetrie. Segue qualche riflessione sulle possibili vie di uscita. I difetti delle istituzioni dell’Unione monetaria europea L’Ume, entrata in vigore il 1° gennaio ...

Boxe - Devis Boschiero stellare! Vince la cintura dell’Unione Europea - demolito Kourbanov : che trionfo a 36 anni : Devis Boschiero ha firmato un’impresa stellare e ha conquistato la cintura dell’Unione Europea dei pesi superpiuma. A 36 anni il pugile veneto ha scritto una nuova pagina emozionante della Boxe italiana e ha confermato la sua immensa classe che non viene scalfita dal passare del tempo. Al Teatro Principe di Milano, Boschiero ha sconfitto il belga Faroukh Kourbanov ai punti con verdetto unanime (116-112, 115-113, 116-113) al termine ...

L'Unione Europea chiede aiuto agli americani. Società di contractor consiglia la Commissione : L'incredibile vicenda della Icf: agenzia vicina all'Intelligence Usa a cui la Ue svela tutti i suoi segreti. L'inchiesta esclusiva dell'Espresso

L'Unione Europea all'Italia : serve la manovrina : Arriva la conferma. Bruxelles non aprirà sull'Italia alcuna procedura per debito eccessivo, ma ribadirà la richiesta di una correzione dei conti di circa lo 0,3% del Pil. Il che...

Unione Europea dichiara guerra alla plastica. Presto diremo addio anche a piatti e posate di plastica : Distese di rifiuti galleggianti e vere e proprie isole di materiale inquinante sono alcune delle spaventose immagini che ormai da molti anni mettono in evidenza i danni provocati dall’inquinamento ambientale che non risparmia i nostri mari, ed è una evidenza il fatto che gran parte di questi rifiuti siano formati da plastica, generando un problema che deve essere affrontare con politiche adeguate per evitare che peggiori ulteriormente. Da ...

Lega - M5S e Unione Europea : le parole del commissario e la questione democratica : A leggere le dichiarazioni di autorevoli membri della Commissione europea che invitano l’Italia a rimanere ancorata agli attuali binari di politica economica, sorgono una serie di dubbi. È soprattutto l’intervento di Valdis Dombrovskis, vicepresidente dell’esecutivo dell’Ue con deLega alla stabilità finanziaria, a destare più di una perplessità. Che cosa ha detto il commissario europeo Che ha detto il lettone Dombrovskis? Che per quanto riguarda ...

Gianluigi Rubiu - Udc - : «La proposta di bilancio dell'Unione Europea rischia di abbattersi sull'agricoltura della Sardegna». : «Sottrarre risorse all'universo delle campagne è una scelta incomprensibile e dannosa aggiunge Gianluigi Rubiu soprattutto alla luce dell'elevato numero di domande sui fondi destinati alla Politica ...

Otto miti sulle sanzioni imposte dall’Unione Europea nei confronti della Russia : Spesso si sente dire, anche da parte dei politici italiani, che le sanzioni imposte dall'Unione Europea nei confronti della Russia sono inutili e dannose per l'economia dell'Italia. Gli esperti parlano addirittura di perdite che ammontano a miliardi di euro, nella speranza che tali misure restrittive vengano ritirate. A riguardo, sorge spontanea la domanda sull'opportunità o meno di tali sanzioni.MITO 1: Le sanzioni europee contro la ...

L'Unione Europea lavora alla rivoluzione della mobilità : obiettivo - salvare 10 mila vite : Ad annunciare una serie di provvedimenti incentrati sul mondo dei trasporti era stato, lo scorso settembre, lo stesso presidente Juncker . Che nei giorni scorsi ha dato il via libera alla sua ...

L'Unione Europea è pronta a dichiarare guerra a piatti - bicchieri e posate di plastica : piatti e posate di plastica messi al bando, riduzione dei recipienti usa e getta per alimenti, produttori di imballaggi costretti a pagare il costo dello smaltimento, annunci sopra gli imballaggi sui ...

L'Unione Europea vuole vietare piatti e bicchieri di plastica : Messa al bando di piatti e posate di plastica, riduzione dei recipienti usa e getta per alimenti, costo dello smaltimento di imballaggi a carico del

Governo Lega M5S a rischio : distanze su Immigrazione e Unione Europea : Tutto cambia nel giro di poche ore: il Governo Lega M5S sembrava cosa ormai fatta, ma chi si aspettava il nome del premier già in serata dopo l’incontro tra i due partiti e il Presidente Mattarella, dovrà attendere a lungo, forse in eterno. La trattativa, infatti, non procede spedita come qualcuno poteva immaginare. L’ipotesi Governo Lega M5S potrebbe saltare da un momento all’altro se non viene trovato un accordo solido. Non tanto per il nome ...

Governo - l’Unione Europea ‘avverte’ l’Italia : attenti a migranti e debito pubblico : Mentre riprende il tavolo tra Movimento Cinque Stelle e Lega per la trattativa di Governo, da Bruxelles arriva il monito su debito pubblico e immigrazione. A lanciare l’allarme sui conti pubblici è il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. “E’ estremamente chiaro che l’approccio deve essere quello di ridurre il debito” afferma Dombrovskis rispondendo a ‘Politico’ sulle sfide che ...