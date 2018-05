Il contratto Lega-M5s benevolo con l’Europa Forse c’è un patto

Crozza e le coperture del contratto Lega-M5s : “È come scalare Unicredit coi buoni pasti della Carrefour” : Maurizio Crozza, nella copertina della puntata di Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1, si è concentrato sulla discrepanza tra i conti riportati nel contratto di governo da Matteo Salvini e Luigi Di Maio e quelli evidenziati dall’economista Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici: “come è possibile che ci sia questa mostruosa discrepanza? Mancherebbero solo 107 miliardi per fare tutto…se Cottarelli avesse ...

Tutto quello che la piattaforma Rousseau non dice sul contratto M5s-Lega : E così alla fine sono bastati una due giorni di banchetti, gazebi e votazioni online per far digerire ai rispettivi militanti l'alleanza di governo tra il Movimento 5 stelle e la Lega. Anzi il contratto di governo, perché le parole, come diceva Nanni Moretti, sono importanti. Figurarsi per chi come Di Maio e Salvini ha fatto della comunicazione la propria forza.I leader di Lega e M5s, dopo il weekend passato a cercare il consenso ...

Giustizia - Ue e migranti : tutti i dubbi costituzionali nel contratto M5S-Lega : Il lavoro di lima nella messa a punto del contratto di governo M5S-Lega che ha preceduto il testo finale si è esercitato molto sul «comitato di conciliazione», riducendolo a una sorta di “vertice di maggioranza”. Ma le revisioni di forma e sostanza non sembrano scongiurare problematiche costituzionali nemmeno sulla sicurezza, sull’immigrazione e sui rapporti con l’Unione europea...

contratto M5s-Lega - l’acqua pubblica è una priorità. Ma in Italia le differenze sono abissali : Il Contratto di governo pubblicato nei giorni scorsi affronta la questione dell’acqua con serietà e la pone, a differenza del passato, tra le priorità del Paese. Riconoscere un esito popolare tuttora disatteso – il risultato del referendum del 2011 sull’acqua bene comune – è un segnale importante per recuperare un po’ di fiducia nella democrazia. Nello stesso tempo, “restituire ai cittadini una rete di infrastrutture idriche degne di questo ...

Malmstrom - contratto di governo Lega-M5S contiene "idee preoccupanti" : Mentre il Capo dello Stato Mattarella si prepara a ricevere i presidenti di Camera e Senato al Quirinale per decidere se affidare l'incarico di Premier al designato Giuseppe Conte , piovono le ...

Attacco di Cecilia Malstrom al contratto di governo Lega-M5S : "Idee preoccupanti". Ma Le Pen esulta : ... la Commissione europea non interferisce nelle politiche nazionali: tuttavia riteniamo molto importante che il nuovo governo italiano mantenga la sua strada e persegua una politica di bilancio ...

Fitch boccia il contratto Lega-5S : Il contratto di coalizione fra i "due partiti più populisti ed euroscettici italiani aumenta i rischi per il profilo di credito sovrano" dell'Italia , "in particolare attraverso un allentamento ...

Sondaggi Elettorali Politici/ Quanto dura il Governo M5s-Lega? Autunno 2018 per il 20% - contratto non convince : Sondaggi Politici Elettorali, le ultime intenzioni di voto: Quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso Autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:38:00 GMT)

contratto Lega-M5s - poco spazio per il digitale e anche qualche gaffe 'Confonde cybersecurity e cyberbullismo' : Alcune sono condivisibili, altre non sono realizzabili in un'economia di mercato', spiega Stefano Quintarelli , tecnologo , uno dei padri della internet commerciale in Italia , si è occupato di ...

Governo - islam e moschee nel contratto Lega-M5s : così Di Maio ha fregato Salvini : Il giro di vite promesso dalla Lega sulle moschee abusive e tutti i focolai di islamismo radicale è rinviato a chissà quando. Nella versione definitiva del contratto di Governo è passata la linea ...

contratto M5s-Lega - se lo avesse fatto il Pd i media lo avrebbero distrutto : E dopo due mesi e mezzo dalle elezioni è pronto il fantomatico Contratto di governo fra la Lega e il Movimento 5Stelle. Dopo aver fatto uscire volutamente qualche bozza per vedere l’effetto sull’opinione pubblica, possiamo leggere nero su bianco le barzellette giallo-verdi. E non c’è dubbio: è una ca**ta pazzesca. Se tutta questa farsa fosse stata fatta dal Pd non oso pensare cosa avrebbero detto i “grandi opinionisti” fissi delle solite ...

Ai gazebo della Lega il 91% dice sì al contratto di governo : Aggiornamento 20 maggio ore 22.00 - Plebiscito ai gazebo della Lega sul contratto di governo gialloverde, votato ieri e oggi da 215.000 cittadini secondo i dati diffusi poco fa dallo stato maggiore del Carroccio che parla di un risultato e di una partecipazione eccezionali. I sì sono stati il 91% e ai gazebo della Lega oltre ai voti sono stati raccolti suggerimenti e richieste di modifiche al contratto di governo. Il 9% di "No" è invece ...

Cottarelli : 'in contratto M5S-Lega trionfa statalismo' : Per Cottarelli, Troviamo nel contratto tante altre cose che ampliano il ruolo dello Stato nell'economia. C'è la banca per gli investimenti, che dovrebbe fra l'altro effettuare finanziamenti all'...

Tornano gli incentivi per auto/ Sono nel contratto di governo Lega-M5s : Tornano gli incentivi per le auto, Sono previsti nel contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle per chi acquista veicoli ibridi o ad alimentazione elettrica(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:08:00 GMT)