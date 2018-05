Governo | lo spread tocca i 175 punti | poi ripiega Piazza Affari a -0 | 17%

Attesa per il Governo : Mattarella convoca Lega e M5S. Giù la Borsa - spread tocca quota 175 punti : Potrebbe essere la giornata decisiva per la nascita del nuovo governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17:30 la deLegazione del M5S composta da Danilo Toninelli e Giulia Grillo (rispettivamente presidente del gruppo parlamentare al Senato e alla Camera) con Luigi Di Maio...

Attesa per il Governo : Mattarella convoca Lega e M5S. Giù la Borsa - spread oltre quota 175 punti : Potrebbe essere la giornata decisiva per la nascita del nuovo governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17:30 la deLegazione del M5S composta da Danilo Toninelli e Giulia Grillo (rispettivamente presidente del gruppo parlamentare al Senato e alla Camera) con Luigi Di Maio...

Governo : lo spread tocca i 175 punti e Piazza Affari continua a scendere : Lo spread tra Btp e Bund sale ancora e tocca i 175 punti base con il rendimento del titolo decennale italiano al 2,29%. Il differenziale si è poi leggermente ridotto e oscilla a quota 174. Piazza ...

Spread oltre quota 170 nel giorno del possibile Governo M5s-Lega. La Borsa apre con un tonfo del 2 per cento : Nel giorno della possibile nascita del governo M5s-Lega, lo Spread sfonda quota 170, toccando anche quota 171. Un “nervosismo” segnalato dal differenziale tra Btp e Bund tedeschi che era già stato registrato in apertura che aveva confermato i valori di venerdì, cioè i 166 punti che rappresentano i massimi da ottobre. apre in pesante ribasso anche la Borsa di Milano: dopo i primi scambi il Ftse Mib cede ora il 2 per cento sotto i ...

Governo : spread sopra 170 punti. E Piazza Affari continua a scendere : Lo spread tra Btp e Bund sale ancora e supera la soglia di 170 punti a 171,7 con un rendimento che si porta al 2,27%, mentre Piazza Affari continua a scendere nel giorno in cui i leader di M5S e Lega, ...

Piazza Affari - Ftse Mib -3% in una settimana sull’incognita Governo. Spread a 166 : La chiusura del contratto di governo tra M5S e Lega pesa su Piazza Affari e mette le ali ai rendimenti dei BTp. Vendite sui bancari. Su Mps il mercato attende chiarimenti sulla strategia del nuovo esecutivo dopo le indicazioni contenute nel documento programmatico...

Governo - lo spread si riscalda di nuovo. Il titolo Monte dei Paschi ancora a picco : Il giorno dopo la diffusione di quella che sarà, limature a parte, il contratto che definirà il Governo targato Cinquestelle-Lega, la febbre sul debito pubblico italiano torna a salire con gli interessi pagati dai Btp decennali che in apertura sono saliti al 2,15% dal 2,11% di giovedì sera. E così il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani a dieci anni e gli omologhi tedeschi contestualmente in flessione, ha registrato un ...

M5s-Lega - Travaglio : “Aumento spread? Non c’è nessuna connessione con fuga di notizie su contratto di Governo” : “Salvini e di Di Maio parlando di complotto dello spread? Non esiste nessun complotto. Io non credo ai complotti, così come non credevo al complotto dello spread evocato da Berlusconi e da Brunetta nel 2011, quando il governo Berlusconi cadde semplicemente perché non aveva la maggioranza”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “L’aumento dello spread in questi giorni è parallelo a quello ...

Governo - spread e Borsa tirano il fiato. Ma trema il titolo Mps : Parole per nulla apprezzate dall'attuale titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che ha diffuso a stretto giro una nota per stigmatizzare la 'crisi di fiducia' innescata a suo parere dalle parole ...

Mercati in attesa del Governo. Borsa negativa e tensione spread : Con l'uscita dall'euro sparita dal nuovo contratto Lega-M5s si attenuano i timori e le preoccupazioni degli investitori. Piazza Affari in altalena: dopo aver aperto col segno più, va in rosso a metà ...

Governo - lo spread scende in apertura - poi si allarga verso i 160 punti. Piazza Affari vira in negativo : In altalena il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, misura del rischio percepito dagli investitori, il giorno dopo la diffusione della nuova bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s. Lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund, che mercoledì si era allargato di 21 punti rispetto al giorno prima, in apertura ha ritracciato a 146 ma a fine mattinata è salito a 157 punti. E il tasso di interesse pagato dal ...

Governo - lo spread scende in apertura - poi si allarga fino a 157. Piazza Affari vira in negativo : In altalena il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, misura del rischio percepito dagli investitori, il giorno dopo la diffusione della nuova bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s. In cui scompaiono il riferimento all’uscita dall’euro e la richiesta di “cancellazione” di 250 miliardi di debito pubblico, sostituita dalla proposta di escludere tutti i titoli acquistati ...

Governo - sbagliato ostacolare il tentativo Lega-5stelle. Lo spread sale per colpa dei media : I professori della Bocconi insegnano agli analisti fidi delle banche che quando un’azienda guadagna bene ed è guidata da una persona molto brava e capace, ma insostituibile, oppure organizzata male e senza un possibile ricambio, quell’azienda presenta un rischio elevato per la banca e deve essere finanziata con maggiore prudenza. Oggi, in campo politico, è così anche per il Pd di Matteo Renzi e per Forza Italia di Silvio Berlusconi, ...

Governo - dopo la nuova bozza di contratto lo spread torna sotto i 150 punti. Poi risale. Piazza Affari in positivo : In altalena il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, misura del rischio percepito dagli investitori, il giorno dopo la diffusione della nuova bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s. In cui scompaiono il riferimento all’uscita dall’euro e la richiesta di “cancellazione” di 250 miliardi di debito pubblico, sostituita dalla proposta di escludere tutti i titoli acquistati ...