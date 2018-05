Gelmini | Forza Italia all' opposizione' Martina | ' premier non eletti? Benvenuti nella

Giorgetti a Forza Italia : "Consenta un governo Lega-M5s" - Gelmini : "Irricevibile" : Attesa per le decisioni che prenderà Mattarella nelle prossime ore. Di Maio: "Il voto a luglio sarà un ballottaggio con la Lega".

Governo - Gelmini : “Forza Italia non mette veti - altri facciano come noi”. “Passo indietro di Berlusconi? Non commento” : “Andremo uniti dal presidente Casellati con la convinzione che spetti alla coalizione arrivata prima il tentativo di formare un Governo: Forza Italia non mette alcun veto su nessuno, ma vuole un esecutivo lontano dai veti. E’ ora di formarlo un Governo: lo dobbiamo agli Italiani. Santanché ha chiesto un passo indietro a Berlusconi? Non commento”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera. L'articolo Governo, ...

Lombardia : Gelmini - Forza Italia baricentro della coalizione : Milano, 29 mar. , AdnKronos, 'Buon lavoro al governatore Attilio Fontana e a tutta la sua Giunta, una squadra coesa, competente, che saprà dare un forte impulso alla crescita della nostra regione e ...

Lombardia : Gelmini - Forza Italia baricentro della coalizione : Milano, 29 mar. (AdnKronos) - "Buon lavoro al governatore Attilio Fontana e a tutta la sua Giunta, una squadra coesa, competente, che saprà dare un forte impulso alla crescita della nostra regione e rispondere ai reali bisogni delle famiglie lombarde. Il peso di Forza Italia resta centrale, baricent

Lombardia : Gelmini - Forza Italia baricentro della coalizione : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – “Buon lavoro al governatore Attilio Fontana e a tutta la sua Giunta, una squadra coesa, competente, che saprà dare un forte impulso alla crescita della nostra regione e rispondere ai reali bisogni delle famiglie lombarde. Il peso di Forza Italia resta centrale, baricentro dell’intera coalizione”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatrice ...

Forza Italia riparte dalle donne/ Alberti Casellati - Bernini e Mariastella Gelmini : Berlusconi sceglie il rosa : Forza Italia riparte dalle donne, restyling firmato Silvio Berlusconi: dopo l'elezione di Alberta Casellati alla presidenza del Senato, capigruppo Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Forza Italia in “rosa” - capigruppo Bernini e Gelmini. Prestigiacomo : “Brunetta estromesso? E’ perché siamo brave” : “Un rischio di nuova scissione dentro Forza Italia, dopo i malumori di Brunetta e Romani sulle presidenze e i “vaffa” di Palazzo Grazioli? No, i problemi sono fuori dal nostro partito”. Taglia corto e nega spaccature la neo capogruppo alla Camera Maria Stella Gelmini, appena eletta alla guida degli azzurri a Montecitorio, sostituendo quel Renato Brunetta che – così come il collega Paolo Romani al Senato – ...

Forza Italia Capigruppo Camera e Senato/ Elette Gelmini e Bernini : Romani - "io sconfitto - sono Araba Fenice" : Forza Italia Capigruppo Camera e Senato: Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini prendono il posto di Renato Brunetta e Paolo Romani. Quest'ultimo dice:"Io sconfitto? sono Araba Fenice..."(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:38:00 GMT)

CAPIGRUPPO CAMERA E SENATO/ Pd - Marcucci e Delrio : Bernini-Gelmini per Forza Italia - M5s con Toninelli-Grillo : Eletti i CAPIGRUPPO dei partiti per CAMERA e SENATO: il Pd evita la spaccatura e sceglie il "ticket" Delrio-Marcucci, Forza Italia vira su Gelmini-Bernini, il M5S conferma Grillo-Toninelli(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Capigruppo Camera e Senato/ Delrio e Marcucci - Pd - - Mariastella Gelmini e Bernini per Forza Italia : Capigruppo Camera e Senato: Toninelli e Grillo per M5s, Delrio-Marcucci per il Pd senza spaccature, Forza Italia vira su Gelmini-Bernini. I nomi.

Gelmini e Bernini nuove capigruppo di Forza Italia : Roma, 27 mar. , askanews, Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini sono le nuove capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato. Sono state elette per alzata di mano all'unanimità. Succedono ...

Capigruppo Camera e Senato/ Delrio e Marcucci (Pd) - Mariastella Gelmini e Bernini per Forza Italia : Eletti i Capigruppo dei partiti per Camera e Senato: il Pd evita la spaccatura e sceglie il "ticket" Delrio-Marcucci, Forza Italia vira su Gelmini-Bernini, il M5S conferma Grillo-Toninelli(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:17:00 GMT)

Forza Italia - Gelmini capogruppo alla Camera - Bernini al Senato. Giorgetti al vertice della Lega a Montecitorio : È Anna Maria Bernini la nuova presidente dei senatori di Forza Italia. La nomina è stata approvata, su proposta del decano dei senatori Alfredo Messina, all'unanimità per alzata di mano. Mariastella ...

Bernini e Gelmini elette capigruppo di Forza Italia : Anna Maria Bernini è stata eletta presidente del gruppo di Forza Italia al Senato. Un grande applauso ha sancito la scelta dei senatori forzisti, riuniti nell"Aula della commissione Difesa. Alla Camera dei deputati, invece, è stata eletta Maria Stella Gelmini, anche lei all'unanimità. Le due parlamentari azzurre vanno a sostituire paolo Romani e Renato Brunetta. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è rimasto ad Arcore: dovrebbe ...