Francavilla | lancia la compagna dal 4° piano | la figlia dal cavalcavia e si suicida

Francavilla - lancia la figlia da un cavalcavia e si suicida : La trattativa è andata avanti per ore nel pomeriggio di domenica 20 maggio, ma il dramma si è già consumato. Per ore Fausto Filippone, 49 anni, manager dell’azienda di abbigliamento Brioni, ha chiesto scusa per aver lanciato da un viadotto della A14 a Francavilla la figlia di dieci anni, Ludovica. Per ore lui è rimasto aggrappato alle reti esterne della protezione autostradale. Vana è stata però la mediazione dei carabinieri. Erano le venti ...