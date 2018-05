MotoGP | Valentino Rossi un maestro! Con la guida ‘guarisce’ la Yamaha | mentre Vinales

VIDEO MotoGP - gli highlights del GP di Francia. Valentino Rossi torna sul podio - grande Danilo Petrucci : A Le Mans è andato in scena un bellissimo GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Marc Marquez ha vinto conquistando così il terzo successo consecutivo in stagione e ha allungato in classifica generale. Andrea Dovizioso è caduto da solo quando era in testa alla gara, Valentino Rossi ha conquistato un buon terzo posto alle spalle di Danilo Petrucci. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...

MotoGP – Il 3° posto non fa dimenticare i problemi a Valentino Rossi : il Dottore sorride tra messaggi alla Yamaha e buffi inviti per il Mugello : Valentino Rossi, il terzo posto di Le Mans e il buffo invito ai tifosi per la gara del Mugello: il Dottore non dimentica i problemi Yamaha Una gara emozionante e ricca di colpi di scena oggi a Le Mans! Ad aggiudicarsi la vittoria è stato un eccellente Marc Marquez, alla sua terza vittoria consecutiva dopo Austin e Jerez. Complice la caduta di Dovizioso lo spagnolo della Honda si conferma sempre più leader della classifica generale e può godersi ...

MotoGP – Marquez si conferma a Le Mans - Petrucci cala l’asso e Valentino Rossi risorge : le parole a caldo dei piloti : Marc Marquez, Danilo Petrucci e Valentino Rossi: le impressioni a caldo dei piloti dopo il Gran Premio di Francia disputato sul circuito di Le Mans Il Gran Premio di Francia, il quinto di questa stagione, vede trionfare il campione del mondo in carica Marc Marquez. Lo spagnolo a bordo della sua Honda conquista la terza vittoria consecutiva del campionato sul circuito Bugatti. Dopo Austin e Jerez tocca infatti alla pista di Le Mans regalare ...

MotoGP - GP Francia 2018 : Marc Marquez domina e ipoteca il titolo. Grande Italia : 2° Petrucci - 3° Valentino Rossi. Fuori Dovizioso : Marc Marquez (Honda) domina anche il Gran Premio di Francia della MotoGP, vince la terza gara di fila (cosa che non gli capitava dal 2014) e vola via in classifica iridata, approfittando, anche, della cadute dei rivali diretti, il padrone di casa Johann Zarco (Yamaha Tech3) ed il nostro Andrea Dovizioso (Ducati). Il campione del mondo in carica dimostra di avere un passo impossibile per tutti gli altri e, dopo aver preso il comando della corsa, ...

LIVE MotoGP - GP Francia 2018 in DIRETTA : gara. Valentino Rossi per la rimonta - Dovizioso sogna in grande : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. La gara di Le Mans si preannuncia davvero infuocata e regalerà sicuramente grandi emozioni, i colpi di scena sono davvero dietro l’angolo e può succedere di tutto su un tracciato che ha LIVEllato i valori in campo: tutti i piloti sono molti vicini tra loro e sono molti i pretendenti per la vittoria finale in uno degli eventi più attesi ...

MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifica del warm-up. Marc Marquez domina davanti ad Andrea Dovizioso. Valentino Rossi è quinto : E’ sempre Marc Marquez a fare la voce grossa nel corso di questo weekend in Francia, quinto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo della Honda è stato, infatti, il più veloce del warm-up, ottenendo il tempo di 1’31″868, l’unico pilota ad infrangere la barriera dell’1’32”. Girando con una coppia di soft (anteriore)/hard (posteriore), il leader della classifica iridata ha saputo fare la differenza, ...

LIVE MotoGP - GP Francia 2018 in DIRETTA : warm-up. Dovizioso e Valentino Rossi cercano l’assetto giusto per la gara : Buongiorno e beNVENUTI alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Ultima sessione di prove prima della gara delle 14.00 nella top class. Minuti importanti per i team, desiderosi di provare gli ultimi accorgimenti sulle moto. Sono tanti i piloti pretendenti alla vittoria: la Yamaha si conferma super performante soprattutto con Johann Zarco. Il padrone di casa continua a guidare alla grande e, dopo ...

MotoGP – Valentino Rossi - gli errori e i dati di Zarco : le sensazioni del Dottore dopo le qualifiche di Le Mans : Le parole di Valentino Rossi al termine delle qualifiche del Gp di Francia: il Dottore ammette di aver commesso qualche errore Johann Zarco alza le braccia al cielo e impenna per la gioia di una pole position speciale. Il francese della Tech3 è il poleman del Gp di Francia: sul circuito di Le Mans il francese è stato il più veloce nelle qualifiche di questo pomeriggio davanti al suo pubblico. Si deve accontentare del secondo posto il campione ...

MotoGP – Terminate le Fp4 : doppietta Ducati nelle Fp4 di Le Mans - scivolata per Valentino Rossi [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nella quarta sessione di prove libere del Gp di Francia Diverse cadute in pista questo pomeriggio sul circuito di Le Mans, durante la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp di Francia. Tra i piloti scivolati c’è anche Valentino Rossi (QUI il VIDEO) che non ha riportato gravi conseguenze, tornando presto ai box ed in pista su una nuova moto. E’ Andrea Dovizioso il più veloce nel pomeriggio ...