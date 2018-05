Italia Australia Streaming video e diretta tv | orario e risultato live amichevole

Pallavolo - Italia sconfitta dall’Australia : Giannelli ed un pubblico da urlo le note liete della serata [FOTO] : La Nazionale Italiana di Pallavolo è caduta sotto i colpi dell’Australia nel primo test match in vista della Nations League prima e del Mondiale poi serata di grande volley al Palacalafiore di Reggio Calabria. La Nazionale Italiana è sbarcata sullo stretto per giocare un’amichevole di lusso contro l’Australia, gara valida come test match in preparazione dei grandi impegni estivi: dapprima la Volley Nations League ed a settembre ...

Volley - Italia-Australia 2-3 : azzurri sconfitti al debutto stagionale - ko nell’amichevole di Reggio Calabria : L’Italia ha iniziato la stagione con una sconfitta. La nostra Nazionale di Volley maschile ha perso la prima amichevole giocata al PalaCaforio di Reggio Calabria, sconfitta dall’Australia che si è imposta per 3-2 (16-25; 25-18; 25-20; 19-25; 17-15) dopo 145 minuti di battaglia di fronte a una buona cornice di pubblico. Il risultato non deve preoccupare in vista del prossimo futuro e dell’inizio della Nations League, previsto ...

Volley - stasera Italia-Australia! Gli azzurri iniziano la stagione in amichevole : senza Zaytsev e Juantorena - si testa il gruppo : Oggi inizia la stagione della Nazionale Italiana di Volley maschile. Dopo una lunga attesa si torna finalmente in campo. Gli azzurri affronteranno l’Australia in un’amichevole al PalaCafiore di Reggio Calabria: grande pubblico per la prima uscita dei ragazzi di Chicco Blengini (domani la replica, sempre contro gli aussies a Catania) che si preparano alla Nations League e soprattutto al Mondiale casalingo. Si tratterà di una partita ...

Volley - oggi Italia-Australia : gli azzurri partono da Catania con un’amichevole. Programma - calendario - orario d’inizio e tv : oggi venerdì 18 maggio si giocherà Italia-Australia, amichevole di Volley maschile. La nostra Nazionale farà il proprio debutto stagionale al PalaCalafiore di Reggio Calabria, gli azzurri muovono i primi passi verso la Nations League che scatterà il prossimo fine settimana in Serbia. Di fronte al proprio pubblico i ragazzi del CT Chicco Blengini vorranno iniziare con il piede giusto e partiranno con i favori del pronostico contro gli ...

Volley - inizia l’estate dell’Italia : gli azzurri convocati per le amichevoli con l’Australia. Poi tutti alla Nations League : Sta per incominciare la lunga estate per la Nazionale Italiana di Volley maschile. L’esordio nella neonata Nations League è previsto per venerdì 25 maggio in Serbia ma prima gli azzurri si prepareranno all’appuntamento con un collegiale e due amichevoli di preparazione contro l’Australia: il 19 maggio al PalaCafiore di Reggio Calabria e il giorno successivo al PalaCatania della città siciliana. Questi i ragazzi convocati dal CT ...