Surface Hub 2 | il video su YouTube già oltre il milione di visualizzazioni

(Di venerdì 18 maggio 2018) Sarà pure un prodotto di nicchia, sarà pure un prodotto destinato al mercato Enterprise e rivolto principalmente alle aziende e sarà pure un prodotto non ancora disponibile, dato che sul mercato arriverà non prima del prossimo anno, ma il nuovoHub 2 un certo interesse sembra lo stia già riscontrando, se non altro dando un’occhiata al numero disudelufficiale di lancio che Microsoft ha caricato nella pagina dedicata ai suoi dispositivi. Dalla presentazione ufficiale avvenuta tre giorni fa ildiHub 2 ha già superato ildi, un dato sicuramente incoraggiante e un risultato importante per un dispositivo di settore certamente non rivolto alla massa. In ogni caso le premesse ci sono tutte, data la notoria abilità dell’ufficio marketing del colosso di Redmond nel realizzare spot e presentazioni di assoluto ...