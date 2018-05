Riforma pensioni Elsa Fornero critica Quota 100 ultime notizie

Riforma pensioni/ Legge Fornero - modifica solo con i sindacati dice Ganga (Cisl) : Riforma pensioni, ultimissime. Legge Fornero, modifica solo con i sindacati dice Ganga. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 18 maggio(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:49:00 GMT)

Riforma pensioni/ Quota 100 non basta - le richieste di Pedretti (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Quota 100 e le proposte di Lega e M5s non bastano per Ivan Pedretti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 18 maggio. Ivan Pedretti, parlando con l’Agenzia Dire, ha parlato di “sprovveduti” a proposito del Governo che sta nascendo tra Lega e Movimento 5 Stelle, che “devono passare dalla campagna elettorale ai fatti concreti”. Per quanto riguarda il tema specifico delle ...

Riforma pensioni 2018/ Le critiche a Quota 100 e Quota 41 proposte da Lega e M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 18 maggio. Le critiche a Quota 100 e Quota 41 proposte da Lega e M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 06:28:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Contratto Lega-M5s - la soddisfazione del Movimento Opzione donna : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Contratto Lega-M5s, la soddisfazione del Movimento Opzione donna. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 maggio(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:52:00 GMT)

Pensioni - ultimissime news al 17-5 su Riforma Monti-Fornero - anticipate - spread Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 17 maggio 2018 vedono arrivare decise prese di posizione dal M5S in merito alla crisi dei mercati, allo spread ed alla necessita' di superare la riforma Fornero [Video]. Nel frattempo emergono nuove considerazioni in proposito anche da parte dei tecnici, mentre dal PD si sottolinea la necessita' di pensare anche al futuro previdenziale dei giovani ed al tema del lavoro. Sullo sfondo di tutto ciò, continua ...

Riforma pensioni 2018/ Le richieste della Uil per il nuovo Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 17 maggio. Le richieste della Uil per il nuovo Governo Lega-M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 07:01:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Legge Fornero - un conto pagato anche dai giovani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Legge Fornero, un conto pagato anche dai giovani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 maggio(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:44:00 GMT)

Riforma pensioni/ Borghi Aquilini : trattati da rivedere se non aiutano i cittadini (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Borghi Aquilini: trattati da rivedere se non aiutano i cittadini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 maggio(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:49:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Più alte dal 2019 con la perequazione - ma Lega-M5s pensano al taglio (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Lega e M5s pronti a tagliare quelle d'oro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 maggio(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 09:07:00 GMT)

Pensioni - perché la Riforma M5S-Lega fa pagare il conto ai giovani : Superare la legge Fornero tende a favorire i lavoratori anziani con carriere contributive continue a scapito di lavoratori ancora più anziani, ma con carriere lavorative spesso interrotte (come le donne). Ma soprattutto lascia il conto da pagare ai giovani...

Riforma pensioni 2018 - Fornero possibilista alle modifiche : le novità Video : Continua il dibattito sulla Riforma delle pensioni. Sull’argomento, intervistata nei giorni scorsi da Repubblica, è tornata a parlare anche Elsa Fornero, che spiega come l’abolizione della Riforma che porta il suo nome [Video] sara' certamente improbabile, ma qualche modifica sulla flessibilita' in uscita potrebbe anche realizzarsi nel tempo. Vediamo le sue parole, che confermano comunque come l’ex ministro del lavoro ai tempi del Governo Monti ...

Riforma pensioni 2018/ Esodati - incontro con Roberto Fico per la nona salvaguardia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 16 maggio. Alcuni Esodati hanno incontrato il Presidente della Camera. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 05:57:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Lega e M5s pronti a tagliare quelle d'oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Lega e M5s pronti a tagliare quelle d'oro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 maggio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:01:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Elsa Fornero : a qualcuno ha fatto comodo far polemica sulla mia legge (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Elsa Fornero ha parlato a Stasera Italia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 maggio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:09:00 GMT)