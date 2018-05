: Giggino colpisce ancora: 'Io da sempre ho detto che il movimento ha sempre detto che noi VOLESSIMO fare un referend… - vittoriozucconi : Giggino colpisce ancora: 'Io da sempre ho detto che il movimento ha sempre detto che noi VOLESSIMO fare un referend… - sissokomomo : Campioni d’Italia! Congratulazioni per questo nuovo scudetto @juventusfc, sono così felice per voi! ????7? #ForzaJuve #MY7H #FinoAllaFine - sputnik_italia : Nel quarto anniversario del rogo della Casa dei sindacati di #Odessa in #Italia è uscito un nuovo libro intitolato… -

La commissione Ue invita l'a conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia che nel 2014 l'ha condannata per aver violato gli obblighi sul trattamento delleurbane non avendone garantito raccolta e trattamento adeguati. "Nonostante i progressi compiuti, 14 agglomerati non risultano ancora in regola" e dopo quattro anni "la commissione si appresta a inviare un ultimo richiamo all'prima di deferire il caso alla Corte e sollecitare sanzioni pecuniarie", recita una nota.(Di giovedì 17 maggio 2018)