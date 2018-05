Borse e mercati | Spread Btp apre in calo a 147 punti | sale tasso

Il nodo debito spaventa i mercatiBorse giù dopo la bozza M5s-Lega Spread in rialzo - Milano maglia nera : Le indiscrezioni sulla bozza di accordo Lega M5s e il nodo del debito fanno calare le Borse e salire lo Spread. Piazza Affari parte in rosso e segna la performance peggiore in Europa in calo dello 0,75% Segui su affaritaliani.it

Borse - Amundi vede shock ripetuti ma salutari sui mercati : L'economia cinese ha continuato a crescere a ritmi elevati dopo la crisi finanziaria del 2008 e il governo cinese sta facendo tutto il possibile per mantenere un tasso di crescita superiore al 6%. ...

"I dazi non fermeranno il rally Hi-tech ancora traino delle Borse mercati - parla Claudia Segre di GTF : Le persone sono come i calciatori, non sono tutte eguali. Diseguaglianza che cresce all’interno di un’altra categoria, quella femminile. E’ risaputo che una donna anche nel nostro mondo occidentale che si crede civile ed evoluto, deve essere infinitamente più brava (più tenace, competente, determinata, preparata, e l’elenco potrebbe durare ancora a lungo) Segui su affaritaliani.it

Social e Borse - negli Usa una «taglia» a chi scopre manipolazioni dei mercati : In gioco, con fake news e intrusioni illegali nei dati, per la Sec, la Cftc e la stessa Fbi è oggi l’integrità di un altro pilastro della società e dell’economia, i mercati finanziari. Gli investitori, avvertono, sono a rischio di manipolazioni e truffe su strumenti nuovi e più vulnerabili quali le criptovalute come su titoli tradizionali...

Borse in calo : tante zavorre sui mercati a partire dai dazi Usa : Un'economia, tra l'altro, in piena evoluzione dal momento che si sta svicolando da una forte dipendenza dall'export verso un rafforzamento di una più complessa domanda interna.