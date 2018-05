Quando la fantascienza diventa realtà | insetto-robot pronto a spiccare il volo

Blastingnews

: Quando l'#Omofobia rasenta la fantascienza. E no, il fatto che sia un ignorante, un bambino di 3 anni, un troll o t… - EliasFleischer : Quando l'#Omofobia rasenta la fantascienza. E no, il fatto che sia un ignorante, un bambino di 3 anni, un troll o t… - 340_746 : Robotica .fantascienza. finanza. Investimenti miliardari .multinazionali. Il mondo va ??? Dimenticando che il popol… - smilypapiking : RT @Frances94772490: Sono passati dalla fantascienza allo stato puro alla fantascemenza allo stato impuro! In definitiva si tratta solo del… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) L'immagine fantascientifica di un cielo popolato non solo da animali ‘veri’ ma anche di droni costruiti a loro somiglianza potrebbe inizialmente sembrare uno scenario catastrofico, ma se invece lavorassero per i nostri scopi? Economici da produrre, comandabili a distanza e leggerissimi. Tutte caratteristiche del nuovissimo Robofly, piccoloico alimentato da un raggio laser interno che ne permette il movimento delle ali. Anche se di pochi mesi fa, la sua versione precedente Robobee è già totalmente superata. Il primo prototipo era infatti controllato ed alimentato via cavo, il quale riduceva fortemente il suo utilizzo e la sua autonomia....