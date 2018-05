Infortunio Spinazzola Rottura del legamento e lungo stop | ora la Juventus sulle fasce è

Calciomercato Juventus : arriva Caldara - ansia per l'Infortunio di Spinazzola Video : Archiviata Coppa Italia e Campionato, per la Juventus è tempo di pensare al mercato. [Video] Con l'arrivo ormai certo di Mattia Caldara, alla sua prima stagione in bianconero, e quello di Leonardo Spinazzola, che invece fa i conti con l'ennesimo ko. Non buone notizie per lui e per il club di corso Galileo Ferraris. Caldara pronto per la nuova avventura Mattia Caldara è pronto a fare il salto di qualita' e vestire la gloriosa maglia della ...

Calciomercato Juventus : arriva Caldara - ansia per l'Infortunio di Spinazzola : Archiviata Coppa Italia e Campionato, per la Juventus è tempo di pensare al mercato. Con l'arrivo ormai certo di Mattia Caldara, alla sua prima stagione in bianconero, e quello di Leonardo Spinazzola, che invece fa i conti con l'ennesimo ko. Non buone notizie per lui e per il club di corso Galileo Ferraris. Caldara pronto per la nuova avventura Mattia Caldara è pronto a fare il salto di qualità e vestire la gloriosa maglia della Juventus. Nella ...