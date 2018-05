Governo M5s-Lega | ultimo giorno di lavoro sul contratto Salvini | “Intesa sulla Fornero

Le condizioni di Salvini per un Governo Lega-M5s - VIDEO : "Fare il premier sarebbe un onore, ma sono disposto a fare un passo di lato" ha detto Matteo Salvini su Facebook presentando agli elettori le condizioni della Lega per un governo con i 5 stelle.

Governo - Gelmini a Salvini : "M5s incapace - lo avevamo detto" : La capogruppo FI: "Gli altri leader passano, Silvio c'è sempre" Governo, sale lo spread. Piazza Affari in rosso Governo, ecco la bozza del contratto. Ma Salvini: "Roba vecchia, restiamo nell'euro" ...

Governo : Salvini - con M5s si ragiona positivamente. Possibile nuovo incontro con Di Maio : "Sono felice, si ragiona non sui nomi ma solo sul futuro dell'Italia e si ragiona con il M5s in maniera corretta e costruttiva e positiva". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta ...

Countdown Governo M5s-Lega : "Stiamo per chiudere - ipotesi staffetta o premier terzo" : Prosegue a ritmo serrato la trattativa tra Di Maio e Salvini per cercare di trovare un accordo che permetta di dare un governo al Paese dopo più di 70 giorni di stallo...

Premier del M5S (non Di Maio) Salvini Interni - Giorgetti Economia SU AFFARI I MINISTRI DEL Governo : GOVERNO Lega-M5S. Ultimissimi insight raccolti da AFFARItaliani.it da uno dei partecipanti al tavolo delle trattative.Il Premier sarà un esponente dei 5 Stelle, ma non Luigi Di Maio, con tutta probabilità Bonafede

Ripartito tavolo M5s-Lega per il Governo - Casalino : 'Oggi chiudiamo' : Alla Camera è Ripartito il tavolo M5s-Lega, in quello che potrebbe essere, secondo il capogruppo M5s al Senato, Danilo Toninelli, "un giorno importante, tra oggi e domani si potrebbe chiudere", mentre ...

Beppe Grillo a Newsweek/ Referendum Italexit : "Euro a due velocità. Il Governo M5s-Lega si fa" : Beppe Grillo, l'intervista a Newsweek: 'contratto di Governo M5s-Lega? Serve tempo ma si farà. Serve un'Euro a 2 velocità' e ripropone il Referendum.

Il Governo Lega-M5s costa 100 miliardi di euro : Italia, i partiti populisti vogliono spendere 100 miliardi per formare il loro governo Londra, 16 mag 08:37 - (Agenzia Nova) - I partiti populisti italiani il Movimento 5 stelle capeggiato da Luigi di Maio e la Lega guidata da Matteo Salvini, hanno chiesto al presidente della Repubblica, Sergio Matt

Governo Lega-M5s - stiamo solo perdendo tempo : di Giuliano Checchi Io mi domando come abbiano fatto giornalisti, blogger e commentatori vari a dare per “imminente” il Governo Lega-M5s. Domenica scorsa, a fine giornata, c’era accordo su tutto. Al contratto “mancano solo le virgole”. I nomi? Tutti già decisi; c’è solo da renderli noti. E lunedì avremo il Governo. Invece, colpo di scena: come non detto, ci vuole tempo, ancora qualche giorno, perché, capite, non è un contratto di affitto, si ...

Il tavolo 5 Stelle - Lega ha lavorato tutta notte fino alle 6 del mattino. "Ci siamo. Si prova a fare il governo", spiega all'alba uno dei partecipanti all'incontro decisivo che ha praticamente ultimato il documento programmatico dell'esecutivo giallo-verde

Governo : Gelmini - avevamo avvertito Salvini - M5S incapace : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – ‘Forza Italia, e lo ha dimostrato Berlusconi con il suo gesto di responsabilità, non fa il tifo per il fallimento di questo tentativo. La nostra stella polare è il bene del Paese, e pensiamo che per affrontare le emergenze serva al più presto un Governo”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista al ‘Quotidiano ...

Grillo : 'Il Governo M5s? Ci vorrà del tempo ma alla fine si farà' : "Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma accadrà". Risponde così Beppe Grillo, in una intervista a "Newsweek" rilanciata sul suo blog, alla domanda se si farà il governo del Movimento 5 stelle. "Se ...