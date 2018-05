Governo M5S-Lega | 40 pagine di contratto ma si tratta ancora sul premier

M5S e Lega legittimati dal popolo Si scatena il 'can can' mediatico L'obiettivo è far saltare il Governo : Il fuoco di sbarramento mediatico contro l'ipotetico, inedito, in Italia e in Europa, governo giallo-verde, M5S e Lega, che hanno avuto il 4 marzo ben 16 milioni di voti dagli elettori, è impressionante, mai registrato prima d'oggi nei confronti di un governo 'in formazione' Segui su affaritaliani.it

Governo M5s-Lega - cosa c'è davvero nel contratto tra Di Maio e Salvini : Nel contratto messo a punto da Movimento 5 stelle e Lega non c'è più la parte relativa all'uscita dall'euro e non sarebbe previsto nemmeno il referendum...

Governo - Di Battista : “Berlusconi abbattuto dalla congiura dello spread”. A M5s e Lega dice : “Pensate alla patria” : L’Huffington Post diffonde i contenuti della bozza del contratto tra Movimento 5 stelle e Lega. Piazza Affari sprofonda, crollando al -2,3 per cento (maglia nera in Europa). E Alessandro Di Battista punta il dito contro “i potenti senza volto” dei mercati. “Cercano di buttare giù un Governo non ancora nato”, scrive in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Proprio come fece “la congiura dello ...

Governo - chiuso il contratto M5s-Lega : da sciogliere 6 nodi «Si tratta a oltranza per il premier» : Ancora non c'è il nome del candidato presidente del Consiglio. Il documento è lungo 40 pagine, nel testo non c’è l’uscita dall’euro, ma ci sono i vaccini. Mattarella e la «bozza» del contratto: «Leggerà solo testo definitivo»

Governo M5S-Lega : "contratto di Governo ultimato" : 18.45 - Le nuove dichiarazioni di Luigi Di Maio lasciano immaginare qualcosa di rivoluzionario per l'Italia. Il leader di M5S parla addirittura del contratto di Governo stilato insieme alla Lega come della "più grande novità politica degli ultimi 20 anni".18.10 - Il Quirinale comincia a mostrare segni di insofferenza. Pur aver concesso ulteriori giorni a Salvini e Di Maio, l'invio della bozza del testo del contratto di Governo non è stata ...

Governo M5S-Lega - 40 pagine di contratto : ci sono i vaccini - non uscita dall'euro : Chiuso il tavolo tecnico M5S-Lega sul programma del nuovo Governo. Non ci sarebbe più la previsione dell'opzione di uscita dall'euro. Nel documento ci sarà soltanto un...

Chiuso tavolo M5s-Lega per il Governo : nel contratto non c'è l'uscita dall'euro : ...che grazie al dialogo con la Lega "abbiamo messo a punto nuove procedure per il dialogo con la Ue sia per la delegazione tecnica da portare" a Bruxelles a supporto della delegazione politica. PIU ...

TRATTATIVA SALVINI-DI MAIO PER IL Governo/ Accordo M5s-Lega sull’Ue : vertice stasera - poi nome premier : GOVERNO M5s-Lega, ultime notizie: stasera nuovo vertice con Luigi Di MAIO e Matteo Salvini. "Accordo su Fornero, Ue e immigrazione". Contratto di GOVERNO terminato: si attende nome premier(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:40:00 GMT)

Governo : Magi - chi giura fedeltà a M5S invece che a nazione - può fare ministro? : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Può il Capo dello Stato nominare Ministro un parlamentare del Movimento 5 Stelle, vincolato da un ‘contratto privato’ in contrasto non solo con l’articolo 67 della costituzione sul divieto di mandato imperativo, ma anche con il giuramento prestato di fronte allo stesso Presidente della Repubblica di esercitare le proprie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione?”. Lo ...

Governo M5S-Lega - Mattarella attende testo definitivo programma : Le delegazioni di Lega e M5s, nel corso delle consultazioni di lunedì scorso, hanno voluto lasciare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la bozza dell'accordo di programma...

Governo - dopo la bozza del contratto tra Lega e M5s salgono i tassi sui Btp e lo spread si allarga a 151 punti : Fiammata dei tassi di interesse sui Btp italiani il giorno dopo la rivelazione di una bozza (superata) del contratto di Governo in discussione tra Lega e M5s, in cui compariva tra il resto la richiesta alla Bce di annullare 250 miliardi di debito pubblico italiano su un totale di oltre 2.300. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni ha superato il 2,1%, il massimo dall’inizio dell’anno. Di conseguenza lo spread (cioè il ...