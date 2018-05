Agricoltura | energia e rifiuti | così la tecnologia spaziale potrà migliorare la qualità

meteoweb.eu

: @NFUtweets Bio pre ha inventato i catalizzatori liquidi per l'agricoltura, utilizzano l'energia del sole per aume… - BIOPRE : @NFUtweets Bio pre ha inventato i catalizzatori liquidi per l'agricoltura, utilizzano l'energia del sole per aume… - SaraZeno7 : RT @LegambienteLomb: Che cosa vorresti chiedere a Giunta di @RegLombardia? Scrivilo a ufficiostampa@legambientelombardia.it entro il 14 Mag… - BluEnergyMilano : Agricoltura: i vantaggi dell’irrigazione a energia solare. -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Dall’all’economia circolare, le tecnologie spaziali per le future missioni di lunga durata sulla Luna e su Marte potrebbero avere importanti ricadute sulladella vita sulla Terra. Uno dei problemi principali di progettiimpegnativi è quello dell’approvvigionamento degli astronauti; solo per raggiungere il Pianeta Rosso, su cui l’AgenziaEuropea (ESA) conta di far atterrare entro il 2040 il primo volo con equipaggio umano, occorrono 6 mesi: tra ossigeno, acqua e cibo, bisognerebbe far viaggiare oltre 30 tonnellate di rifornimenti, con costi elevatissimi. Queste tematiche saranno al centro di un workshop in programma dal 16 al 18 maggio, nel quale si confronteranno per la prima volta a Roma i maggiori esperti della comunità scientifica internazionale. Il meeting è organizzato congiuntamente da Agrospace Conference, un’iniziativa della PMI italiana ...