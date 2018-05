Perché Salvini ha aspettato 70 giorni per fare esattamente quello che chiedeva Di Maio

Governo - ecco Perché Di Maio e Salvini non ce l’hanno fatta. I prossimi passi dei due leader : Ancora nessuna quadra tra M5S e Lega. Non è stata raggiunta al momento la cosiddetta intesa su programma e nome da indicare come possibile presidente del Consiglio per poter dar vita ad una maggioranza parlamentare in grado di sostenere il Governo. Per questo le rispettive delegazioni, dopo essere rimaste a colloquio allo studio alla Vetrata con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per poco più di mezz’ora, hanno chiesto ...

Aumenta il pressing di Berlusconi su Salvini Perché rinunci al patto con Di Maio : Il presidente azzurro sostiene di aver avuto ragione, di aver sottolineato da tempo l'inadeguatezza politica dei grillini e in attesa delle mosse di Salvini dice di aver apprezzato il richiamo del ...

Perché Di Maio e Salvini devono concentrarsi sulla politica industriale. L'opinione di Tria : Più interessante è l'obiettivo della flat tax, che coincide con l'obiettivo di riduzione della pressione fiscale come condizione di una politica di crescita, soprattutto se si vede questo obiettivo ...

Da ministro "bubbonico" a possibile premier : ecco Perché ora Tremonti piace a Di Maio e Salvini : ... con la nascita del Blog delle Stelle da cui si diffondono i comunicati e le analisi politiche degli ex grillini, non era stato tenero con Tremonti: definendolo "bubbonico" per la sua politica ...

Perché Berlusconi è immortale e Salvini e Di Maio sono i suoi eredi : ... che si traduce nella sua candidabilità, Formiche.net ha parlato con Massimiliano Panarari , docente della Luss Guido Carli, consulente di comunicazione politica e pubblica, e specialista di scienza ...

Governo - Antonio Padellaro : “Ecco Perché al posto di Salvini non vedrei di buon occhio l’appoggio esterno di Berlusconi” : “Fossi Salvini vedrei come grande preoccupazione l’appoggio esterno di Berlusconi”. Al Salone del Libro di Torino, Antonio Padellaro ha commentato con queste parole l’accordo tra M5S e Lega. “Forza Italia farà di tutto per dimostrare che l’alleanza Lega-M5S è innaturale così come Renzi ha tifato per la nascita di questo Governo, ma evidentemente ha giocato sul tanto peggio tanto meglio” L'articolo Governo, Antonio Padellaro: “Ecco perché ...

Berlusconi : “Spero che Salvini e Di Maio non vadano avanti Perché metteranno la patrimoniale” : Silvio Berlusconi, combattuto tra astenersi o votare contro la fiducia, in serata rivela tutti i suoi timori sul futuro esecutivo: «Spero che Salvini e Di Maio non vadano avanti perché metteranno la patrimoniale», dice ai cronisti mentre visita la mostra mercato dell’antiquariato a Milano (dove ha comprato un disegno di Chagall). Però ammorbidisce ...

Berlusconi 'Spero che Salvini e Di Maio non vadano avanti Perché metteranno la patrimoniale' : ROMA - Enigma Forza Italia. Mentre il dialogo tra Lega e Movimento Cinque Stelle prova faticosamente a fare passi avanti, ci si interroga sull'atteggiamento che il partito del Cavaliere assumerà nei ...

Governo - Berlusconi : “Speriamo che Di Maio e Salvini non vadano avanti Perché mettono la patrimoniale” : Non si sente tradito da Matteo Salvini ma spera che il dialogo tra Lega e Movimento 5 stelle s’interrompa presto. Il motivo? Ha paura che il nuovo Governo introduca una tassa patrimoniale. Silvio Berlusconi confessa i suoi timori. E a quarantotto ore dal “passo di lato” che ha consentito l’apertura formale del dialogo tra Luigi Di Maio e Salvini torna a commentare l’attuale situazione politica mentre visitava la ...

Incontro Di Maio-Salvini - Berlusconi : «Speriamo che non vadano avanti Perché mettono la patrimoniale» : Casaleggio: «Voto degli iscritti sarà vincolante all’accordo». Il leader leghista vede anche Giorgia Meloni. Renzi: da loro promesse folli, ora le realizzino

Perché Di Maio e Salvini si sono piaciuti e si capiscono : Uno è di Avellino come De Mita, l’altro milanese come Craxi. Uno è figlio di un militante missino e ha fatto il pieno di voti al Sud e a sinistra, l’altro fu comunista padano ed è il capo della nuova destra nazionalista

Salvini-Di Maio : trattativa bloccata su Giorgetti premier. Il pentastellato resiste perchè fiuta la mano di Berlusconi... : Ottenute le 24 ore in più dal Quirinale, la trattativa si blocca sul premier. Cioè sulla prima pietra di un governo M5s-Lega, la promessa garantita da Matteo Salvini e Luigi Di Maio a Sergio Mattarella, il rilancio pensato oggi in un faccia a faccia negli uffici del gruppo M5s alla Camera. Un modo per provarci ancora, evitare il governo del presidente che nessuno vuole tranne il Pd, evitare le urne a luglio. In un affollatissimo ...

Matteo Salvini - Perché Sergio Mattarella non gli ha dato l'incarico : posizioni pro-Siria e gestione del prossimo voto : La prima, e più nota : le posizioni pro-Siria e dunque contro la Nato in un delicato momento di politica estera.

Governo - Salvini pressa Berlusconi : ecco Perché il Cav ha detto no [LIVE] : 07:20 - In queste ore il pressing da parte di Matteo Salvini e del fronte leghista nei confronti di Silvio Berlusconi è davvero molto forte. Il Carroccio continua ad insistere affinché il Cavaliere faccia un passo indietro, favorendo la formazione di un Governo tra la Lega ed il M5S. Le oltre 24 ore di pressing leghista nei confronti del leader di Forza Italia però, per il momento non sono servite a scalfire la ferrea volontà di Berlusconi di ...