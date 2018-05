Alfonso Signorini | la leucemia gli ha cambiato la vita E critica Barbara D’Urso

dilei

: RT @granato_serena: #GF15: #AlfonsoSignorini e le frecciatine al vetriolo su #BarbaraDUrso e il #GF15 - granato_serena : RT @granato_serena: #GF15: #AlfonsoSignorini e le frecciatine al vetriolo su #BarbaraDUrso e il #GF15 - granato_serena : #GF15: #AlfonsoSignorini e le frecciatine al vetriolo su #BarbaraDUrso e il #GF15 - CIAfra73 : RT @bubinoblog: Nozze reali di Harry & Meghan sabato in diretta sia su Canale 5, con uno speciale #Verissimo con Silvia Toffanin e Alfonso… -

(Di martedì 15 maggio 2018)torna a parlare dellache nel 2014 lo costrinse a fermarsi. Il direttore di Chi racconta a “La verità” come la malattia gli hala. Ricorda precisamente il momento in cui apprese di essere affetto da questa patologia: Il 23 dicembre ero in diretta a Kalispera!. C’erano ospiti Christian De Sica e Sabrina Ferilli e non smettevo di sudare. A mezzanotte avevo 40 di febbre. Terminai la serata e andai al pronto soccorso del San Raffaele. Mi fecero gli esami, mi diedero un antipiretico e mi mandarono a casa. La mattina dopo, vigilia di Natale, mi chiamarono: “Lei ha unamieloide, non si muova, ci vediamo il 27 per iniziare le cure”. Da qui la necessità di prendersi del tempo per curarsi e il ritorno alla grande. Dellane ha sempre parlato come se fosse stato un incidente frontale, traumatico certo ma anche ...