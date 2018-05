Pane - olio e pomodoro : superfood della dieta mediterranea : Parma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) – La ricetta della salute migliore per gli italiani e redditizia per la nostra economia? Pane, olio e pomodoro. In occasione dell’evento-degustazione organizzato a Cibus, il Salone dell’alimentazione in corso a Parma, lo hanno ribadito insieme Anicav, l’Associazione nazionale delle conserve vegetali, e Assitol, l’associazione italiana dell’industria olearia. Le due ...

