Governo | Salvini e Di Maio trattano | sulle pensioni possibili novità in arrivo

Governo - Di Maio e Salvini attendono Berlusconi : ecco la mossa del Cav [LIVE] : ... potrebbe esserci anche Salvatore Rossi , direttore generale di Banca d'Italia da 5 anni, al quale dovrebbe essere affidato il ruolo di ministro dell'economia. 10:50 - Matteo Salvini è intervenuto a '...

Governo - Salvini e Di Maio chiedono 24 ore al Colle. Fi valuta 'astensione critica' : Ventiquattrore di tempo per trovare un'intesa in extremis, scongiurare l'ipotesi Governo neutrale e, nell'assai probabile eventualità che questo non riceva la fiducia, un ritorno al voto in piena ...

Governo - Salvini e Di Maio chiedono 24 ore al Colle. Fi valuta "astensione critica" : Ventiquattrore di tempo per trovare un'intesa in extremis, scongiurare l'ipotesi Governo neutrale e, nell'assai probabile eventualità che questo non riceva la fiducia, un ritorno...

Governo - che succede se Berlusconi "benedice" l'accordo tra Salvini e Di Maio : Assedio della Lega e dei forzisti filoSalviniani a Silvio Berlusconi che è restio a concedere l'appoggio esterno di Forza Italia ad un Governo retto da 5 stelle e Lega. Ma, raccontano fonti azzurre, il...

Di Maio-Salvini - vertice e attesa per accordo Berlusconi/ Verso Governo M5s-Lega : si cerca nome premier terzo : Governo, Di Maio e Salvini: vertice e attesa per l'accordo con Berlusconi. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:27:00 GMT)

Silvio Berlusconi - la trattativa di Governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : quanti e quali ministri a Forza Italia : Le 24 ore chieste da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per formare un governo sarebbero legate alla difficile trattativa che riguarda Forza Italia . Quasi escluso un coinvolgimento diretto degli azzurri ...

Governo di maio salvini quirinale brunetta toti berlusconi : Una proroga, breve, per l’estremo tentativo di scongiurare nell’ordine: un governo “terzo” e un voto d'estate i cui esiti sarebbero meno scontati di quanto non si possa immaginare. Sergio Mattarella la concede su richiesta di Luigi di maio e Matteo salvini, i due giovani protagonisti di questa fase della vicenda politica, mantenendo la mezza promessa che aveva fatto filtrare ieri sera, sul tardi. Quella, ...

VERTICE DI MAIO-SALVINI : ATTESA PER ACCORDO BERLUSCONI/ Romani (Forza Italia) : “forse ok un Governo M5s-Lega” : Governo, Di Maio e Salvini: VERTICE e ATTESA per l'ACCORDO con BERLUSCONI. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:57:00 GMT)

Governo - Salvini : "Ci bastano 24 ore - ma l'alleanza non si rompe" : "Di tempo ne è passato abbastanza: o si trova una chiusura entro le prossime ore, oppure la chiusura la trovano gli italiani, tornando a votare". Lo ha detto Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti ...

Governo - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale altre 24 ore per trattare «Ma ora parli Berlusconi» : Dopo un vertice tra i due leader, è partita la richiesta a Mattarella di concedere ancora un giorno di tempo per chiudere il confronto. Il premier? Potrebbe essere Giorgetti

Governo - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale altre 24 ore per trattare «Ma ora parli Berlusconi» : L'accelerazione «politica» che il Quirinale si augurava di ottenere per evitare di varare un Governo di tregua è forse arrivata. Dopo un incontro in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini , Lega e M5S ...

Governo M5S-Lega - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale 24 ore per trattare. «E ora parli Berlusconi» : L'accelerazione «politica» che il Quirinale si augurava di ottenere per evitare di varare un Governo di tregua è arrivata. Dopo un incontro in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini , Lega e M5S hanno ...

Governo M5S-Lega - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale 24 ore per trattare. «E ora parli Berlusconi» : Dopo un vertice tra i due leader, è partita la richiesta a Mattarella di concedere ancora un giorno di tempo per chiudere il confronto. Il premier? Potrebbe essere Giorgetti

Governo - Salvini e Di Maio : “Aspettiamo Berlusconi”/ Lega e M5s trattano : Forza Italia valuta la situazione : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di Maio e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni". La replica di Salvini(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:48:00 GMT)