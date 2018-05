Stampa spagnola | Iniesta verso il Giappone

Champions - la Stampa spagnola celebra la terza finale consecutiva del Real : La stampa spagnola celebra il Real Madrid che con il pareggio 2-2 al Santiago Bernabeu contro il Bayern Monaco conquista la sua terza finale consecutiva di Champions League, la quarta in 5 anni. ‘Avanti verso la 13esima’ titola Marca che auspica un’altra vittorianella finale in Ucraina. ‘Un classico’, scrive Mundo Deportivo mentre As apre con una foto dell’esultanza di Karim Benzema, autore della doppietta per ...

Stampa spagnola - Psg mette nel mirino Casemiro del Real : Il centrocampista del Real Madrid Casemiro è nel mirino del Paris Saint Germain. E’ quanto riporta oggi il quotidiano spagnolo ‘As’ secondo il quale il club parigino, che ha come presidente il qatariota Nasser Al-Khelaifi, sarebbe pronto a un nuovo affare da capogiro dopo quello della scorsa estate per Neymar. Per strappare ai ‘blancos’ il brasiliano il Psg sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria da 200 ...

La Stampa spagnola si inchina alla Roma - "strepitosa" : Il giorno dopo la cocente sconfitta subita dal Barcellona, in Champions League, la stampa spagnola si inchina a una Roma "strepitosa". EL MUNDO: "Il Barcellona umiliato, rimane fuori dalla Champions". E si lancia anche in un'analisi della sconfitta: "Le ragioni della deblacle: una squadra spremuta e senza alternative". EL PAIS: "Eterno ridicolo del Barca" titola il principale quotidiano spagnolo ...

“Ma da quale pianeta arrivate?”. La Stampa spagnola celebra il Real Madrid e Cristiano Ronaldo : “Cristiano conquista il cielo”. Il titolo di Marca allude all’immortalità ed è la perfetta descrizione del gol, e della carriera, di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, ieri, nell’andata dei quarti di finale di Champions League, ha chiuso la porta ai desideri d’impresa di una Juve annichilita dalla forza e dalla personalità di un Real Madrid quasi invincibile. Tre gol e ...

La Stampa spagnola 'massacra' il Barça : 'Umiliati' : 'Messi scomparso...' il titolo del quotidiano sportivo spagnolo Marca è forse quello che meglio rappresenta la delusione e lo sconforto negli ambienti sportivi spagnoli dopo l'eliminazione del ...

La Stampa spagnola esultava perché il Barcellona aveva pescato la Roma al sorteggio di Champions : "Un bombon", "va bene". Così titolavano i principali quotidiani sportivi spagnoli al momento del sorteggio. Quando cioè il Barcellona, favorito per la vittoria della Champions League, pescava la Roma, considerata un'outsider della competizione.Il giorno dopo il trionfo dei giallorossi sui catalani, il tono della prensa cambia totalmente. "Fallimento senza scuse", titola Sport; "La caduta di Roma", è il titolo de Il Mundo ...

'Ma da quale pianeta arrivate?'. La Stampa spagnola celebra il Real Madrid e Cristiano Ronaldo : I numeri della partita raccontano della forza di una squadra, il Real Madrid, che sembra provenire da un altro mondo e giocare un altro sport. Una squadra 'diabolique' . Abola, il più importante ...

Cosa scrive la Stampa spagnola dei sorteggi Champions di Juve e Roma : In Champions League sarà Italia contro Spagna. La mano di Shevchenko non è stata benevola, con Juventus e Roma, nello stabilire gli accoppiamenti per i quarti di finale. L’ex attaccante del Milan, designato per estrarre dall’urna le 8 squadre ancora in gara, ha riservato brutte sorprese. Forse le più temute. Per la squadra di Allegri ci sarà il remake della finale dello scorso anno con il Real Madrid ...

